Emigratis 2022, difficoltà per Pio e Amedeo: “Non sappiamo come…”

I due comici preparano il ritorno e rivelano: “Non sappiamo come identificare il nostro Emigratis”

Pio e Amedeo sono pronti a scatenare risate e critica con il ritorno di Emigratis. La coppia di comici foggiani si appresta a ripopolare il piccolo schermo con il celebre programma lanciato su Italia Uno per le prime tre stagioni. Adesso la promozione in prima serata su Canale Cinque per i due, che debutteranno sul quinto canale il prossimo 28 settembre. Nei mesi scorsi i due scrocconi più famosi del piccolo schermo hanno fatto tappa in diversi angoli del mondo, nei nuovi panni di Bufalone e Messicano, che saranno i due personaggi che Pio e Amedeo interpreteranno in questa nuova versione di Emigratis: “La gente prima pensava che eravamo noi due quelli che non sapevano parlare in italiano, che bivaccavano sulle spalle degli altri e che dicevano che facevamo fare brutta figura a Foggia”.

E non è manca una difficoltà di collocamento:

Non sappiamo proprio come identificare il nostro programma. E’ una serie? Un docu reality?

hanno rivelato a Il Tempo.

Pio e Amedeo anticipano: “Ecco quale sarà il tema portante”

Tutto pronto dunque per la nuova edizione di Emigratis, che a sorpresa, dopo la chiusura che sembrava definitiva di qualche anno fa, tornerà a popolare il piccolo schermo e con tanto di upgrade su Canale Cinque. Pio e Amedeo, intervistati dal quotidiano Il Tempo, hanno scoperto le carte svelando quali saranno le novità di questo tanto atteso ritorno: “Il tema portante della serie sarà l’ecosostenibilità – spiegano i due foggiani al giornale -, ci arrivano due bollette terribili e noi da buoni emigratis andremo a protestare non all’Enel o alla Posta ma direttamente a Dubai”.

Le verità degli attori: “Ecco cosa ci divide e cosa ci unisce”

I due comici, che già nei giorni scorsi hanno fatto una grande anticipazione sull’edizione 2022 di Emigratis, hanno poi toccato un tasto più personale nel corso dell’intervista rilasciata a Il Tempo: “Ci lega la follia, ci divide la precisione – hanno svelato al quotidiano – , Pio è un pro Milano, siamo due scuole di pensiero diversissime. Io sono legato alle radici di casa”. E chi lo avrebbe mai detto, anche nelle migliori coppie però spunta qualche diversità.