Reazione a catena, le Tre e un Quarto rischiano grosso: ansia sul finale!

Attimi di panico al gioco dell’ultima catena per le campionesse: poi il colpo di scena

Hanno temuto di essere state tradite dal loro istinto Elisa, Letizia e Carolina, le campionesse in carica a Reazione a catena, che nella puntata andata in onda oggi, sabato 17 settembre 2022, sono state indecise su varie parole: alla fine, dovendo sceglierne velocemente una visto lo scadere del tempo, si sono buttate su quella che secondo loro era la più probabile, ma Marco Liorni, pochi secondi prima di comunicare l’esito, ha sottolineato “Ne avete dette diverse… una delle parole che avete detto è quella esatta”. Sono seguiti, quindi, istanti di grande trepidazione, fino all’annuncio del conduttore: la risposta data era proprio quella esatta!

Tre e un Quarto, vittoria a Reazione a catena: per loro questa sera più di 18.000€

Partendo dal primo e dal terzo elemento indicati nell’immagine disponibile all’inizio dell’articolo, rispettivamente ‘CAMBIO’ e ‘TAGLIA’, con ‘CO______O’ come base della parola, le tre concorrenti provenienti da Varese hanno dato ‘COMPENSO’ come risposta, anche se inizialmente hanno pensato di dare ‘CORTO’. Tuttavia, come raccontato nel primo paragrafo, alla fine si sono fidate del loro istinto e, dando la risposta corretta, hanno portato a casa 18.500€, ricevendo i complimenti da parte di Marco Liorni e gli applausi del pubblico presente in studio. Ieri, invece, le cose sono andate meno bene per loro, dato che al gioco conclusivo hanno visto sprofondare il montepremi in palio.

Reazione a catena: nella puntata di oggi sfida tra le Tre e un Quarto e i Mascalzoni Latini

A sfidare le campionesse nel programma condotto da Marco Liorni oggi sono stati tre ragazzi provenienti da Napoli, i Mascalzoni Latini, i quali hanno spiegato di aver chiamato così la loro squadra per omaggiare Pino Daniele. Ricordiamo, inoltre, che oggi Liorni è stato in video per tre ore consecutive, arrivando già alle 17.00 con la prima puntata della nuova edizione di Italia Si, dove un infortunato Mauro Coruzzi gli ha fatto una battuta proprio su Reazione a catena.