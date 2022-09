Serena Bortone provata ad Oggi è un altro giorno: “Arriva una brutta notizia”

Scritto da Liliana Morreale , il Settembre 28, 2022 , in Personaggi Tv

Serena Bortone senza parole per la morte di Bruno Arena: “Arrivata una brutta notizia”

Tra interviste, show ed esibizioni musicali da parte dei cosiddetti affetti stabili, nella puntata di oggi del talk di Rai1 c’è stato spazio anche per il saluto commosso ad un’artista scomparso oggi. Infatti, Serena Bortone provata ha esordito:

“Stamattina è arrivata la notizia che è morto Bruno Arena quindi un saluto a lui”

e subito dopo ha aggiunto: “È giusto ricordarlo.” Ed in effetti la morte del noto attore comico ha sconvolto ed emozionato tutti perché, nonostante avesse dei problemi, è avvenuta in modo repentino ed inaspettato.

Oggi è un altro giorno, Memo Remigi ricorda l’attore scomparso: “Persona straordinaria”

Nella puntata odierna del talk di Rai1 non solo Serena Bortone ma anche Memo Remigi ha voluto salutare per l’ultima volta Bruno Arena. Il cantante, infatti, ha avuto modo di conoscerlo molto bene essedo suo vicino di casa. Remigi commosso ed emozionato ha ammesso:

“Condoglianze alla famiglia. Lui e Max sono due persone straordinarie che nella loro semplicità erano davvero genuini, sinceri e spontanei”

e subito dopo si è scusato con la padrona di casa per aver interrotto il clima di allegria e felicità nello studio. Tuttavia la Bortone, da aperte sua, ha invece chiarito: “Devo dire che invece è stato giusto farlo.” Al saluto ed ultimo addio al comico del duo dei Fichi d’India si sono uniti anche gli altri ‘affetti stabili’ e Salvo Sottile, ospite di puntata, che ha ricordato in lacrime una collega scomparsa.

Serena Bortone commossa per la scomparsa di Bruno Arena: causa della morte

Dopo la bruttissima notizia della morte dell’artista in molti hanno espresso il loro dolore per la perdita e le condoglianze alla famiglia dell’artista e tra i vari anche Max Cavallari, componente del duo i Fichi d’India che gli ha rivolto un saluto spaccacuore. L’attore nel 2013 è stato colpito da un aneurisma e da allora pur lottando non si è più ripreso del tutto. Stamattina a soli 65 anni è morto ed a darne notizia sono stati Paolo Belli ed il figlio Gianluca Arena. E la conduttrice di Oggi è un altro giorno si è unita nell’ultimo saluto.