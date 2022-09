Estate in diretta è finito: il gesto di Roberta Capua ha commosso Semprini

Ultima puntata di Estate in diretta, la conduttrice commuove Gianluca Semprini: “Solo una parola per te”

Estate in diretta è finito oggi, venerdì 2 settembre, ed i due conduttori hanno chiuso quest’ultima puntata con i ringraziamenti di rito a tutta la squadra che ha permesso che per ben tre mesi potessero tenere compagnia al pubblico di Rai1. Durante i ringraziamenti, tuttavia, non sono mancati anche momenti emozionanti soprattutto quando Roberta Capua ha commosso il collega con un semplice e sentito gesto. Alla fine dei saluti, infatti, la Capua ha ammesso sfiorando il pianto:

“E poi una parola per te Gianluca”

seguito dal gesto del cuore con la mano, è ciò ha colpito non poco il collega. In molte interviste, infatti, i due conduttori che quest’anno hanno condotto il talk per la seconda edizione hanno svelato di essere non solo dei colleghi ma degli amici e la sintonia che c’è tra i due in queste puntate si è vista.

Roberta Capua sfiora il pianto in chiusura di trasmissione: “Ci avete seguito in tantissimi”

La conduttrice di Estate in diretta ha chiuso il talk ringraziando tutti coloro che in questi mesi li hanno seguiti con affetto:

“Noi dobbiamo ringraziare il pubblico che vogliamo abbracciare ad uno ad uno perché siete stati tantissimi, vi ringraziamo di cuore.”

Ed in effetti il programma condotto dalla coppia Capua-Semprini in questi mesi ha raccolto degli ottimi ascolti con alcune puntate che hanno raggiunto il risultato straordinario del 20% di share una media di quasi 1milione 600mila spettatori mentre la media si è attestata intorno al 18% di share. Numeri importanti che dovrebbero rendere certo il ritorno in onda della coppia anche nella prossima estate alla guida del talk.

Estate in diretta è finito: da lunedì 5 settembre torna in onda la versione classica

Finito il programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini, in cui non sono mancate notizie tragiche e più leggere a partire da lunedì prossimo, 5 settembre, il timone tornerà ad Alberto Matano (che tra l’altro oggi ha fatto irruzione in studio) ed il suo La vita in diretta che terrà compagnia ai telespettatori di Rai1 a partire dalle 17.20 circa da lunedì a venerdì.