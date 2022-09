Rocio Munoz Morales costretta a tenere un segreto: “Neppure Raoul lo sapeva”

Raoul Bova, la sua compagna l’ha confessato solo adesso: “Ho dovuto tenere un segreto”

Rocio Munoz Morales è stata la madrina ufficiale dell’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia terminata poche settimane fa. E sull’ultimo numero del magazine Vero ha parlato proprio di questa sua esperienza, non facendo mistero che è stata un’emozione unica. In questa occasione ha anche svelato di essere stata costretta a tenere il segreto finché la notizia non è diventata pubblica. Il giornalista ha quindi colto la palla al balzo per domandarle se è stata dura non dire niente a nessuno. L’attrice spagnola non ha nascosto che sinceramente non è stato affatto facile, anche perchè non ha potuto dire niente neppure al compagno:

“Forse è stata la cosa più difficile che ho dovuto fare nella mia vita…Non ne ho parlato neppure con il mio compagno ed i miei genitori…”

Rocio Munoz Morales fa una confessione: “Il mio compagno mi ha dato un unico consiglio”

Successivamente l’attrice di origini spagnole, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Vero, ha anche rivelato che nel momento in cui ha potuto rivelare al suo compagno di essere stata scelta come madrina del Festival del Cinema di Venezia ha accolto la notizia molto positivamente: “Erano tutti felicissimi…” Rocio ha anche svelato che Raoul Bova, il quale pensa non sia ancora il momento per chiederle la mano, ha poi voluto darle un unico prezioso consiglio per affrontare questo impegno nei migliori dei modi: “L’unico consiglio che mi ha dato Raoul è stato quello di essere semplicemente me stessa…”

La coppia pronta a convolare a nozze? Lei non ha dubbi: “E’ lui che deve chiedermi la mano”

Il giornalista del settimanale Vero ha poi domandato a Rocio Munoz Morales quando si sposerà con il suo compagno Raoul Bova, visto che ormai stanno insieme da tanto tempo. E l’attrice, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito messo le cose in chiaro, asserendo che è lui che deve la proposta e non certo il contrario:

“Non lo so neppure io…Mi piacerebbe molto, ma la proposta deve arrivare da lui! Ci tengo alla tradizione…”

Si ricorda che proprio l’attore a Nuovo ha rivelato che forse il prossimo anno potrebbe essere quello giusto per fare questo grande passo.