Imprevisto a Oggi è un altro giorno: Serena Bortone va fuori dallo studio

Scritto da Liliana Morreale , il Settembre 5, 2022 , in Personaggi Tv

Serena Bortone apre in modo anomalo la prima puntata del suo talk: “Gli altri dove stanno?”

Si è aperta in modo anomalo la prima puntata di stagione di Oggi è un altro giorno con una divertente gag inscenata dalla conduttrice e da tutti i suoi ospiti fissi, ovvero gli ‘affetti stabili’. Nel dettaglio, dopo l’ingresso in studio la conduttrice ha salutato i suoi due nuovi ospiti fissi, Francesco Oppini e Laura Freddi accorgendosi della mancanza di tutti gli altri, ovvero Memo Remigi, Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi e Antonio Mezzancella.

“Gli altri dove stanno? Si comincia bene”

ha ammesso la Bortone cercando i suoi ospiti per tutto lo studio. Ed infine è anche uscita fuori per cercarli.

Oggi è un altro giorno: la conduttrice esce dallo studio per cercare i suoi ospiti

A questo punto Serena Bortone è uscita fuori dagli studi del suo talk, come si vede nella foto in alto, per cercare i suoi ospiti fissi ed alla fine li ha trovato intenti ad esibirsi con Jessica Morlacchi che le ha spiegato:

“Dobbiamo trovare un modo per andare a Sanremo, dobbiamo convincere Amadeus!”

Insomma, la divertente gag si è conclusa con la conduttrice che ha ammesso: “Pensavo che mi avevate abbandonato, già qua c’è sindrome abbandonica a gogò” . E subito dopo è rientrata in studio con tutti gli altri ed ha iniziato il talk chiamando gli ospiti di puntata.

Tutte le novità del talk di Rai1: cambiano ospiti, logo, grafica e sigla

È iniziata oggi, quindi, lunedì 5 settembre la nuova stagione di Oggi è un altro giorno ed i cambiamenti sono stati molti. Innanzitutto c’è stato l’ingresso di due ospiti fissi, poi è cambiata la sigla, il logo e la grafica. Tutto ciò, tuttavia, sui social ha fatto un po’ storcere il naso a coloro che consideravano la sigla un vero e proprio marchio di fabbrica e non hanno per nulla apprezzato la novità. Altri invece, considerando che la conduttrice in più interviste ha dichiarato di voler cambiare impostazione al suo format virando più sull’intrattenimento l’hanno considerata una scelta coerente. Insomma, si vedrà solo con il tempo se tale scelta premi con gli ascolti, molto alti nelle precedenti stagioni.