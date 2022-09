Serena Bortone scoppia in lacrime ad Oggi è un altro giorno: “Tiriamoci su”

Oggi è un altro giorno, la conduttrice scoppia a piangere in diretta: cos’è successo

La padrona di casa del talk di Rai1 si è sempre abituati a vederla sicura e determinata nel condurre le interviste ai suoi vari ospiti ecco perché quindi il pianto di Serena Bortone in diretta nella puntata di oggi ha colpito molti. Nel dettaglio la conduttrice stava intervistando Gary Low, chitarrista, che in lacrime ha raccontato di aver dovuto lottare con una brutta malattia e di aver avuto paura di morire. La commozione dell’uomo ha coinvolto emotivamente anche la conduttrice che con la voce rotta dal pianto prima ha ammesso: “Invece sei qui con noi” e poi avvicinandosi al chitarrista, come si vede nella foto in apertura del pezzo, ha aggiunto per cercare di consolarlo:

“Piangi che va bene così ci sto io che ti faccio ridere. Tiriamoci su”

Serena Bortone emozionata per il racconto di un ospite: “Lo stress può fare danni”

Gary Low nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno ha raccontato il suo dramma. Chitarrista dei Gazebo, gruppo molto popolare negli anni ’80, l’uomo ha avuto un infanzia ed un adolescenza molto difficili segnate dall’assenza del padre che fino ai 18 anni ha visto pochissimo. Poi è arrivato il grande successo ma con esso anche dei problemi legali che gli hanno causato un forte stress, forte stress che ha somatizzato. Poi negli anni ’90 è stato colpito da un tumore al petto ed in quell’occasione pensava di morire. L’uomo ha raccontato le sue vicende commuovendosi più volte mentre la conduttrice, anche lei commossa, alla fine ha ammesso: “È vero che lo stress può fare danni.”

Serena Bortone provata nella puntata di oggi del suo talk: forti testimonianze dei suoi ospiti

Ieri la conduttrice è stata gelata da Francesca Manzini in diretta, oggi invece la puntata è stata contraddistinta da molte testimonianze forti come quella di Gary Low sulla sua brutta malattia che per fortuna ha superato e il racconto drammatico di Elenoire Casalegno che ha confessato che la figlia Swami, oggi 23enne, è nata prematura di otto mesi perché stava per morire soffocata dal cordone ombelicale.