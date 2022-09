Serena Enardu sul possibile riavvicinamento con Pago: “Credo nell’amore e…”

Serena Enardu alimenta le voci di un ritorno di fiamma con Pago: “Credo nel sentimento dell’amore”

Nei giorni scorsi il portale ThePipol aveva lanciato l’indiscrezione di un ritorno di fiamma tra Serena Enardu e Pago, spiazzando il pubblico dato i loro continui litigi a Temptation Island e al Grande Fratello Vip, in cui dopo tanti tira e molla, avevano lasciato il reality di Alfonso Signorini con una rottura che sembrava definitiva, ma che forse non lo è. Infatti, nelle ultime ore Serena Enardu ha risposto su Instagram a una domanda di un utente che le chiedeva se credesse alle seconde o terze occasioni: “Fondamentalmente credo nel sentimento dell’amore. Quindi credo che quando c’è una magia, un’alchimia, un’emozione forte, le occasioni possono essere anche un milione, ma vale assolutamente la pena provarci e riprovarci e riprovarci tutte le volte che delle persone lo reputano opportuno. Ma soprattutto tutte le volte che le persone, quando si rincontrano, provano tutte queste belle emozioni”.

Lo scoop su Serena Enardu e Pago lanciato la settimana scorsa

Una settimana fa, ThePipol aveva lanciato la clamorosa indiscrezione sul riavvicinamento tra il cantante Pago e l’ex tronista di Uomini e Donne, con il programma a lutto per la morte di Manuel Vallicella, provocando tante reazioni da parte del pubblico che mai si sarebbe aspettato questo twist nel loro rapporto dopo essersi lasciati in malo modo dopo il GF Vip. Di seguito la rivelazione del famoso portale: “I due si sono rivisti in primis perché il cantante non ha mai smesso di avere rapporti con il figlio maggiore della Enardu, poi perché forse quel sentimento non si è mai spento. E infatti la coppia pare che in queste ultime settimane abbia ripreso a frequentarsi senza foto social perché questa volta vogliono camminare con i piedi di piombo verso l’amore vero”. Sembra, dunque, tutt’altro che finita la storia tra Serena Enardu e Pago. Vedremo come si evolverà nelle prossime ore e se ci sarà una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

Serena Enardu e Pago: la loro storia d’amore nei reality in breve

La storia tra Serena Enardu e Pago aveva appassionato molte persone nei loro percorsi a Temptation Island e al Grande Fratello Vip, dove i due erano entrati insieme al primo reality, poi dopo l’ultimo falò di confronto avevano deciso di uscire separati. Infine al Grande Fratello Vip 4, l’ex marito di Miriana Trevisan è stato concorrente entrato da single, per poi ricevere la sorpresa di Serena Enardu, entrata in corso nel programma per ricostruire il loro rapporto, obiettivo però fallito dato che i due dopo tale esperienza si erano nuovamente lasciati. Ora però secondo queste ultime indiscrezioni i due sembrano essersi ritrovati grazie all’amore per il figlio della Enardu e per un sentimento mai spento.