Sophie Codegoni al timone di un format: sostituirà Rosalinda Cannavò

Nuovo progetto per l’ex gieffina: ecco quale programma condurrà

E’ in arrivo una novità riguardante Sophie Codegoni, una ex concorrente della scorsa edizione del reality show Grande Fratello Vip. La giovane modella dopo essere entrata a far parte del cast della trasmissione di Canale 5 che invece vede al timone Paolo Bonolis e Luca Laurenti, sarà alla conduzione del programma Casa Chi. Si tratta del social format del magazine diretto da Alfonso Signorini.



L’attrice siciliana non sarà più la presentatrice del noto format. Lo scoop: “Fuori lei e dentro Sophie Codegoni”

L’influencer Deianira Marzano nella giornata di oggi ha fatto un annuncio del tutto inaspettato sull’ex gieffina Sophie Codegoni. La fidanzata di Alessandro Basciano che di recente ha fatto i conti con diverse critiche per la proposta di nozze fatta alla sua amata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, avrà un ruolo vicino al reality show condotto da Alfonso Signorini. In particolare l’esperta di gossip ha fatto sapere: “Scoop. Fuori Rosalinda per Tale e Quale, dentro lei a condurre Casa Chi“. L’attrice siciliana che quindi sarà impegnata nel talent show di Carlo Conti, sarà sostituita dall’ex tronista di Uomini e Donne. Il format online che condurrà la modella e influencer milanese è condotto dai giornalisti della rivista diretta dal presentatore del GF Vip, ovvero da Valerio Palmieri e Azzurra Della Penna. In questo talk show ogni settimana si raccontano ex concorrenti del seguitissimo reality show di Canale 5, e tanti altri personaggi televisivi.

La showgirl fa una precisazione all’ex tronista: “Fare la Bonas non è un inizio”

Intanto l’ex gieffina ha annunciato il suo nuovo impegno nel programma condotto dal marito di Sonia Bruganelli con queste parole: “Ho fatto il provino con l’intenzione di chi dopo un reality deve ripartire da zero”. La dichiarazione della modella non è piaciuta a Paola Caruso, visto che ai microfoni del settimanale Di Più si è fatta sentire scrivendole una lettera:

“Sembra quasi che tu voglia prendere le distanze da questo ruolo, l’unico che resiste dal 2011, dalla prima puntata. Fare la Bonas non è un inizio, non significa partire da zero, rappresenta già un traguardo importante”.

La showgirl e opinionista di origini calabresi dopo aver detto che non c’è più stata una Bonas come lei ha aggiunto: “Sono arrivate ragazze bellissime ma non è mai più stata la stessa cosa”. Infine ha dato questo consiglio all’ex gieffina sul ruolo che dovrà rivestire: “Goditi questo momento e cerca di volere bene a questo personaggio e non vergognarti”.