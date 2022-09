Tragedia per Salvo Veneziano, Grande Fratello: incendiato il suo ristorante

Brutta disavventura per il popolare ex gieffino: incendio distrugge il suo ristorante

Ore davvero da dimenticare queste per il popolare ex gieffino, Salvo Veneziano. Purtroppo un incendio ha devastato completamente il suo storico ristorante e pizzeria in provincia di Monza Brianza (più precisamente a Cesano Maderno). A raccontare la brutta faccenda è stato lo stesso proprietario sul suo profilo personale facebook, asserendo che sfortunatamente è stato costretto a chiudere (per sempre?) la salacinesca del suo primo ristorante:

“Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento) per un incendio che ha totalmente distrutto l’attività…”

Grande Fratello, l’ex concorrente fa un’importante precisazione: “Non è stato un incendio doloso”

Salvo Veneziano, sempre in questo suo post pubblicato su facebook poche ore fa, ha anche tenuto a fare un’importante precisazione sul suo ristorante andato a fuoco in provincia di Monza Brianza. Cosa ha detto? L’ex concorrente del padre di tutti i reality show ha tenuto a precisare che l’incendio non è assolutamente di natura dolosa: “Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso…” Ovviamente l’uomo ha anche confessato ai suoi tanti follower di essere sicuro che nonostante questa brutta disavventura tornerà più forte di prima: “Come sempre ci rialzeremo più forti di prima…” I fan si sono immediatamente precipitati a fargli un grosso in bocca al lupo, nella speranza che possa riaprire il suo ristorante il prima possibile.

Ristorante Salvo Veneziano andato a fuoco: la ricostruzione dei fatti

A distanza di poco tempo dalla pubblicazione del post su facebook da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello su alcuni giornali locali è stato svelato cos’è successo. In pratica l’incendio pare sia divampato nel locale nella notte tra domenica e lunedì. Fortunatamente non c’è stata nessuna vittima, anche se le persone che vivono sopra il locale dell’ex gieffino sono stati costretti ad evacuare in fretta e furia perchè l’aria ha iniziato ad essere irrespirabile per via del tanto fumo. Si segnala inoltre che una signora anziana di 85 anni pare sia stata portata all’Ospedale più vicino per tenerla sotto controllo perchè rimasta intossicata per il fumo. Le indagini sono al momento ancora in corso.