Tu si que vales, grande attesa: al via l’ardua sfida con lo show di Amadeus

Amadeus riuscirà a trionfare negli ascolti? Si accende il sabato sera di Rai1 e Canale5

La nuova stagione televisiva entra a tutti gli effetti nel vivo! Questo sarà il primo vero sabato sera autunnale, non certo per le temperature quanto per i contenuti. La sfida è piuttosto inedita. Infatti mentre Canale5 schiererà il suo cavallo di battaglia, Tu si que vales, Rai1 mette in pista la musica. E lo farà con Arena 60 70 80 e 90, giunta alla sua seconda edizione, che l’anno scorso ha portato bene alla rete. Chi avrà la meglio in termini di ascolti tra i due programmi? Difficile fare previsione azzeccate ma la sensazione che Canale5 possa battere ancora una volta Rai1 sembra piuttosto probabile. Gli ascolti del programma scopritore di talenti, leader con i siparietti tra i giudici, colleziona ogni anno percentuali d’ascolto altissime.

Torna Tu si que vales: tutte le anticipazioni sulla nuova stagione

C’è grande attesa per la prima puntata del popolare show di Canale5 che ogni anno è leader del sabato sera della televisione italiana. Anche per quest’anno il programma vedrà ampiamente confermato il cast amatissimo. Dalla giudice popolare Sabrina Ferilli ai colleghi Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari. E ancora, alla conduzione il pubblico ritroverà Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In attesa di vedere i nuovi talenti di quest’anno, e la sfida in ascolti contro Amadeus, due sono le certezze della prima puntata: gli ospiti Luigi Strangis e Marcell Jacobs. Infine, presente anche quest’anno, la ballerina di Amici Giulia Stabile.

Amadeus riparte con una grande novità: grande rinnovamento nello show musicale

Se per quanto riguarda la nuova edizione di Tu si que vales tutto è rimasto intatto lo stesso non può dirsi per il programma di Rai1. Infatti quest’anno ad Arena 60 70 80 e 90 è stato aggiunto un decennio in più, quello degli anni 90, e dunque molti di più saranno anche gli artisti che omaggeranno questo decennio musicale. Le puntate previste sono tre e andranno in onda ogni sabato sera a partire da oggi, 17 settembre. L’evento è già stato registrato con Amadeus all’Arena di Verona lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 settembre.