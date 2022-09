Una Vita, attore di Don Hilario ammette: “Periodo tra i più problematici”

Nicolas Degliantoni svela sulla soap opera di Canale5: “Ci troviamo in uno dei periodi più problematici”

È entrato nel cast di Una Vita per celebrare le nozze tra Genoveva Salmeron e Felipe Alvarez Hermoso, Don Hilario. E da allora il personaggio è diventato parte integrante della trama e uno dei protagonisti più apprezzati dal pubblico attento di Canale5. Sulle pagine del settimanale Vero l’artista argentino ha rotto il silenzio sul suo personaggio svelando che è il “classico sacerdote dell’inizio del secolo scorso, impegnato su più fronti”. Ha poi raccontato:

“È necessario tenere in contro il contesto storico sociale in cui opera. Indubbiamente ci troviamo in uno dei periodi storici più problematici della nostra storia più recente, non solo spagnola ma a livello mondiale e tutto questo non è indifferente al sacerdote”.

Dopo il salto temporale di cinque anni infatti la soap opera iberica è stata trasportata a cavallo tra le due guerre mondiali.



Una Vita, attore di Don Hilario lontano dal suo personaggio: “Mi rispecchio solo nel rapporto con il cibo”

Ha ammesso di non avere molti aspetti in comune con il suo personaggio Nicolas Degliantoni. L’attore ha infatti dichiarato: “Mi rispecchio con il personaggio forse solo nel rapporto con il cibo”. L’artista ha raccontato di essersi trovato subito bene con il cast e che conosceva già Marc Parejo, suo migliore amico, e molti protagonisti della telenovela. Ha raccontato poi di essere un amante dei viaggi e che ama esplorare il mondo e assaporare il buon vino, “sempre con moderazione però”. Single e senza figli, l’attore 45enne serba però un grande amore per il teatro.

Attore di Don Hilario rompe il silenzio: “Ecco qual è il mio più grande sogno”

Il protagonista di Una Vita ha ammesso di avere un sogno nel cassetto svelando: “Mi piacerebbe un giorno poter avere un teatro tutto mio”. In questo periodo inoltre l’artista è impegnato nella produzione dell’opera teatrale Con los Ojos Cerrados, scritta da Luca Pizzurro, in cui recita proprio accanto al suo migliore amico Marc Parejo. Intanto nelle nuove puntate della telenovela spagnola, in onda tutti i giorni su Canale5, non mancheranno i colpi di scena e i drammi per i suoi protagonisti.