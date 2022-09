Unomattina, mai successo prima: Massimiliano Ossini arrivato così (FOTO)

Massimiliano Ossini arrivato agli studi della Rai… in bicicletta!

Continua a dedicare una grande attenzione all’ambiente, alla natura e all’ecologia il conduttore di Unomattina nell’edizione che conduce da qualche settimana, iniziata il 12 settembre dopo la conclusione della versione estiva, affidata sempre a lui ma in coppia con la giornalista del TG1 Maria Soave. E oggi, aprendo l’ultima puntata della settimana ma anche del mese, Massimiliano ha iniziato la diretta in un modo alquanto singolare, arrivando presso la sede Rai di Saxa Rubra a Roma, che da sempre ospita il programma, a bordo di una bicicletta, come si vede nella foto in alto, che raffigura le immagini trasmesse in apertura di trasmissione nei maxischermi dello studio.

“Arrivato senza la bicicletta assistita”, le parole del conduttore di Unomattina

“Buongiorno! Sono in perfetto orario anche oggi e sono anche arrivato senza la bicicletta assistita” ha esordito Massimiliano Ossini nel momento in cui la sbarra situata all’accesso dei parcheggi degli studi Rai si è alzata e gli ha quindi permesso il passaggio.

Stiamo facendo progessi, siamo sempre di più a decidere di utilizzare la bicicletta in città

ha specificato subito dopo e, una volta uscito dall’inquadratura, è entrato in studio, lasciando però fuori la bici. “Eccomi qui, mi sono riscaldato subito. E’ un po’ il sogno di tutti andare in bicicletta, è il sogno di quando si è piccoli ma anche di quando si è adulti” ha spiegato nei primi minuti della diretta, conclundendo poi:

Il mio sogno è quello di poter attraversare e conoscere la città su questo mezzo a due ruote, ecologico.

Unomattina e l’annuncio del conduttore: “Oggi tante persone sono in piazza a manifestare”

“Oggi tante persone sono in piazza, non per girare in bici ma per manifestare e richiamare l’attenzione sui tanti problemi che affliggono il settore agroalimentare, purtroppo in grossissima difficoltà” ha spiegato successivamente Massimiliano Ossini, aprendo quindi ufficialmente il primo spazio della trasmissione (dove qualche giorno fa ha invece lanciato un allarme per un problema legato alla fauna).