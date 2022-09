Uomini e Donne, dama fa un’accusa pesante: “Perso il cane per colpa tua”

Laura punta il dito contro il cavaliere del dating show: “E’ tutta colpa tua”

E’ finita questa prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne. E la puntata è iniziata dapprima con Gemma Galgani, la quale ha accettato il corteggiamento di un nuovo cavaliere di origini francesi, e successivamente Maria De Filippi ha fatto sedere al centro dello studio Catia, Laura e Sara. Il motivo? Oggi in puntata è venuto fuori che il cavaliere Davide ha frequentato tutte e tre contemporaneamente. Ovviamente è scoppiato l’ennesimo caos in studio. Ad un certo punto proprio Laura tra un attacco e l’altro nei confronti di Davide ha anche fatto una rivelazione che ha lasciato di stucco il pubblico a casa. Cosa ha detto? Ha rivelato che per colpa sua ha anche perso il cane: “Per colpa tua ho perso anche il cane…” Ovviamente su twitter si sono subito chiesti preoccupati se alla fine questo cane è riuscito a trovarlo o meno: “Ma io voglio sapere del cane…” La diretta interessata farà luce su tutta questa faccenda?

Uomini e Donne, il cavaliere finisce nel mirino della popolare opinionista: “Molto male”

Nella puntata di oggi del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è poi venuto fuori che il cavaliere avrebbe 5 figli da 3 donne diverse. A rivelarlo è stata Catia. Tuttavia a tal proposito l’uomo ha subito voluto chiarire che quest’ultima ha commesso un errore. Difatti ha tenuto a precisare di aver avuto in passato 4 mogli, dalle quali ha avuto 5 figli: “Volevo fare una precisione…” L’opinionista del dating show, nella cui puntata di domani ci sarà l’acceso confronto tra Ida e Riccardo, appena ha sentito questa puntualizzazione è saltata dalla sedia, asserendo: “Anche peggio…” Polemiche a parte si segnala che Davide ha poi deciso di frequentare solo Sara, anche se non ha nascosto di non provare ancora un forte sentimento nei suoi confronti: “No, non sono innamorato…” Durerà tra loro?

Gemma Galgani scarica il cavaliere: l’opinionista perde subito le staffe

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ampio spazio è stato dedicato anche alla famosa dama torinese, che ha deciso di lasciare un cavaliere dopo averlo baciato:

“Non ho provato nulla, anche se lui penso di sì…Lo so perchè me l’ha detto…”

Ovviamente Tina Cipollari si è subito scatenata nei suoi confronti attaccandola duramente. Da lì a poco è entrato in studio un nuovo spasimante per la donna, la quale ha accettato ben volentieri di conoscerlo meglio. Stavolta andrà meglio?