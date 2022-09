Ascolti, Verissimo insuperabile: Silvia Toffanin, sfida accesissima con Rai1

Un’altra stagione di grande successo per il programma condotto da Silvia Toffanin

E’ ripartito da sole due settimane ma sta già riscuotendo il successo d’ascolti delle passate edizioni Verissimo, come lo scorso anno in onda sia di sabato che di domenica, quando fa i conti con la concorrenza, rispettivamente, di Italia Si e di Da noi a ruota libera. Come apprendiamo da un articolo che TvBlog ha dedicato ai dati auditel di tutte le trasmissioni andate in onda ieri, la conduttrice di Canale5 ha stravinto di nuovo nei confronti del programma concorrente, arrivando a totalizzare una media di 2milioni 300mila telespettatori con il 21.45% di share, mentre nel segmento ‘Giri di valzer’ ha registrato 1milione 927mila spettatori con il 17% di share.

Verissimo contro Da noi… a ruota libera: ecco il confronto degli ascolti di ieri pomeriggio

Risultati più bassi, invece, per il programma condotto da Francesca Fialdini (che è stata letteralmente scombussolata dagli ospiti), la cui media di telespettatori è stata di 1milione 629mila e lo share del 14.68%. A prevalere, per la seconda domenica consecutiva, è stato dunque il contenitore della rete ammiraglia Mediaset (dove un famosissimo attore ha ricevuto una sorpresa inaspettata). Anche sabato, contro la trasmissione di Marco Liorni, a vincere è stato Verissimo: riportiamo i dati nel prossimo paragrafo.

Ascolti Verissimo contro Italia Si: il programma di Canale5 ha vinto anche l’altro ieri

Nel pomeriggio di sabato, invece, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin ha totalizzato 1milione 910mila telespettatori con il 20.89% di share nel blocco principale e 1milione 898mila spettatori con il 19.04% nei ‘Giri di valzer’. Risultati inferiori per Italia Si, la cui seconda puntata dell’edizione 2022/2023 partita la settimana scorsa è stata vista da 1milione 236mila telespettatori con il 13.19% nel primo segmento e da 1milione 563mila spettatori con il 15.24% di share nel secondo. Come andranno le cose nelle prossime settimane? La stagione è appena iniziata perciò non è da escludere che più avanti i programmi del sabato e della domenica di Rai1 non diano filo da torcere alla conduttrice di Canale5.