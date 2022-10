Adriana Volpe accusa ex marito Roberto Parli, che sbotta: “Indignazione”

Roberto Parli rispedisce al mittente le accuse: parla il suo avvocato

Adriana Volpe ha trascinato il suo ex marito in Tribunale. Difatti quest’ultima l’ha querelato per presunti maltrattamenti alla famiglia. E nella prima udienza di qualche giorno fa la conduttrice ha puntato il dito contro quest’ultimo, asserendo che l’avrebbe minacciata e insultata più volte. Finita qua? Nemmeno per idea perchè proprio in queste ultime ore è intervenuto su tutta questa faccenda l’avvocato dell’ex marito, che in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero ha rispedito al mittente ogni accusa mossa nei suoi confronti:

“È con indignazione per ciò che ha letto sui giornali che Roberto Parli smentisce le gravi accuse mosse dalla moglie, soprattutto quelle riguardanti la figlia che, anzi, è sempre stata da questi protetta…”

Adriana Volpe nel mirino dell’ex marito: “Ha detto menzogne e scorrettezze”

L’avvocato di Roberto Parli, sempre in questa intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, ha anche dichiarato che l’ex moglie avrebbe detto il falso sul conto del suo assistito:

“Con altrettanta menzogna e scorrettezza ha proferito gravi accuse contro il marito divulgandole senza scrupolo, come quella riferita ai soldi che, a suo dire, avrebbe speso per scopi diversi da quelli famigliari…”

Per tale ragione l’avvocato ha già fatto sapere che il suo assistito si difenderà con le unghie e con i denti provando con i fatti che queste accuse dell’ex moglie sarebbero del tutto infondate: “Accuse che Roberto Parli contesta e che saranno fatte oggetto di adeguata difesa e smentita…”

La conduttrice e l’ex marito sono ai ferri corti: polemica senza fine

L’avvocato di Roberto Parli ha poi concluso questo suo intervento sul quotidiano Il Messaggero asserendo che a proposito di soldi il suo assistito avrebbe sempre provveduto al sostentamento della famiglia:

“E’ sempre stato il marito a provvedere al sostentamento in via esclusiva della famiglia, al pagamento di vacanze da sogno in località esclusive frequentate, grazie a lui, anche dalla moglie…”

Insomma il Processo è solo alle battute iniziali, ma pare che la battaglia legale sarà davvero senza esclusioni di colpi da ambo le parti. Come andrà a finire? Chi la spunterà?