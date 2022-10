Alfonso Signorini, che gaffe al Grande Fratello Vip: cala il gelo in studio

Grande Fratello Vip, conduttore commette una gaffe: concorrente increduli

La nuova puntata del reality show vip è partita a razzo. Difatti i concorrenti hanno subito litigato duramente per questioni ancora non risolte tra loro lasciando il pubblico a casa a bocca aperta. Successivamente è intervenuto Alfonso Signorini per chiamare tutti gli inquilini vip finiti in nomination di mettersi davanti al videowall della casa per conoscere il loro destino. Ed ecco arrivare il clamoroso colpo di scena. Cos’è successo? In pratica ha rivelato che la prima a salvarsi è Patrizia Rossetti. Peccato che quest’ultima non fosse in nomination questa volta:

“Il pubblico ha emesso il suo verdetto…A salvarsi è Patrizia…”

Ed ovviamente è calato il gelo sia in studio che nella casa. Difatti i concorrenti hanno subito fatto notare l’errore commesso: “Ma Patrizia non è in nomination…”

Alfonso Signorini in estremo imbarazzo: “Stavolta non è colpa mia”

Il conduttore ha subito ripreso la parola. E dopo essersi fatto una fragorosa risata, ha subito dato la colpa al Grande Fratello Vip perchè nel biglietto che gli hanno detto di leggere c’è il nome di Patrizia:

“Ah…Ma Patrizia non c’è? Patrizia era immune…Il GF Vip si è sbagliato…Stavolta non mi sono sbagliato io…Eh scusate…”

E Patrizia Rossetti, sulla quale Charlie Gnocchi ha fatto una battuta choc in diretta, ha subito riso di gusto. A quel punto Signorini ha rivelato che gli autori si sono confusi perché chi è stata Pamela Prati a salvarsi: “IL GF voleva dire Pamela…”

GF Vip, Gegia si salva clamorosamente: la reazione del conduttore spiazza

Alfonso Signorini ha poi rivelato che si è salvato anche Attilio Romita e la popolare attrice, finita al centro delle polemiche per alcune rivelazioni choc fatte su Marco Bellavia. La stessa attrice non ha fatto mistero di essere rimasta davvero senza parole perchè sicura di uscire, tanto di aver già fatto la valigia:

“Grazie…Non me l’aspettavo…Avevo già la valigia pronta…Grazie per avermi perdonata…Avrete il caffè pagato…”

Il conduttore del Grande Fratello Vip non ha nascosto a sua volta il suo stupore, asserendo: “Anche noi siamo stupiti…Che credi?”