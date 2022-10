Amici 22, professori in rivolta: tutti contro Alessandra Celentano!

Alessandra Celentano fa arrabbiare tutti per il compito dato a Ludovica

Caos in studio oggi sul finire della nuova puntata di Amici 22 quando, in particolare, si è svolto il compito di Ludovica datole in settimana dalla docente di danza classica. Nella lettera la maestra assegnava dei vestiti specifici che avrebbero messo in difficoltà la ballerina, già di suo fragile su questo argomento. Per questo motivo Emanuel Lo ha rifiutato il compito e Ramon si è schierato dalla parte della compagna. Peccato che per questo si sia beccato una sonora predica dalla Celentano. L’allievo ha potuto contare però sul sostegno di quasi tutti i docenti. Infatti oltre a Raimondo Todaro anche Arisa e Lorella Cuccarini hanno preso le distanze dal compito assegnato dalla collega di danza.

“Tu non ti occupi di canto? Pensa per te”

ha replica la Celentano alla Cuccarini.

L’allievo di Amici 22 prende le distanze dalla sua insegnante: “Sappiamo tutti come ragiona”

Se la puntata era iniziata nel modo più leggero possibile, parlando del fidanzato di Alessandra Celentano, le cose sono poi precipitate. In particolare la maestra di danza classica non ha apprezzato l’intromissione del suo allievo nell’argomento riguardante Ludovica. Ramon però, a differenza degli allievi degli scorsi anni, ha una personalità ben definita e nonostante si tratti della sua maestra ne ha preso le distanze.

“Sappiamo tutti come ragiona”

ha detto ricevendo un applauso fortissimo dall’intero studio.

Alessandra Celentano liquida il suo allievo: “Hai detto cavolate”

Pare che per Ramon le cose si stiano decisamente mettendo male. Infatti la sua maestra sta pensando di eliminarlo perché non si sente più la sua insegnante di riferimento. Anzi, addirittura ha consigliato al ballerino di andare a studiare con Emanuel Lo visto che i due si sono capiti così tanto sul compito riguardante Ludovica.

“Mi sono segnata tutte le cavolate che hai detto”

ha replicato la maestra di Amici 22 al ballerino. E dopo avergli elencato tutte le cose che l’avevano infastidita la maestra gli ha detto che primo dovrebbe farsi di più i fatti suoi e secondo che quest’atteggiamento le è sembrato un po’ too much. Cosa succederà a Ramon lunedì?