Raimondo Todaro infastidito da Alessandra Celentano ad Amici: “Zitta”

Volano stracci tra i due insegnanti di Amici 22: c’entra un’allieva

Poteva mancare nel corso della nuova puntata del talent di Canale5 uno scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, nemici incalliti quando si parla di danza? Ma certo che no! E così anche oggi, domenica 9 ottobre, i due insegnanti se le sono suonate verbalmente. Al centro della faccenda si è trovata Megan, ballerina e allieva di Raimondo. Quest’ultima ha affrontato la gara di ballo, prendendo voto 7, giudicata da Little Phil. Alla fine dell’esibizione la Celentano ha fatto notare i piedi non proprio perfetti dell’allieva ed ha punzecchiato Raimondo. La maestra ha infatti detto che il collega quest’anno le sembra molto attento ai dettagli ma stranamente non ha visto i piedi di Megan.

“Posso farle leggere il mio commento così almeno si sta zitta un attimo?”

ha chiesto Raimondo alla conduttrice. Ebbene, effettivamente il maestro aveva già segnato i piedi dell’allieva.

Alessandra Celentano perde le staffe con il collega: “Prenditi le tue responsabilità”

Dopo le pesanti critiche ricevute la maestra di danza classica ha commentato la situazione che vede Asia in probabile sostituzione e Gianmarco che era stato messo in sfida.

“A me qua sembra tutto sbagliato”

ha detto la Celentano a Raimondo Todaro come un fiume in piena. Alessandra in particolare non ha trovato giusto il comportamento del collega in merito ad Asia: quest’ultima, a detta della maestra, non doveva entrare nella scuola perché così è stata illusa. E adesso questa settimana che si sta prendendo Raimondo per decidere tra Claudia e Asia secondo la maestra è anche peggio. “Prenditi le tue responsabilità” ha concluso.

Raimondo Todaro si difende dalle accuse: “L’allieva non cade dal pero”

La puntata odierna di Amici 22 ha visto Maria De Filippi infastidita per il comportamento di alcuni allievi. Quest’aria tesa è stata alimentata anche dai battibecchi tra professori. Così, dopo tutte le critiche ricevute da Alessandra Celentano, Raimondo ha provato a discolparsi spiegando:

“Asia non casca dal pero. Ne abbiamo parlato tutta la settimana”.

Questa settimana per Asia sarà quella decisiva: riuscirà a mantenere il suo banco e il suo posto nella scuola o verrà sostituita da Claudia?