Anticipazioni Sopravvissuti, Barbora Bobulova: “Giulia è un completo fallimento”

Sopravvissuti, spoiler nuova fiction di Rai1. L’attrice di Giulia: “È un completo fallimento”

Questa sera andrà in onda la nuova fiction di Rai1 che ricalca l’americano Lost e tra i protagonisti c’è anche l’attrice italo-slovacca Barbora Bobulova che, in una lunga intervista concessa a Gente, ha fornito delle anticipazioni sul suo personaggio e sulla trama. Innanzitutto lei impersona l’attrice Giulia Morena ed al magazine l’ha descritta così:

“Decide di partire con il marito e il figlio Nino perché quest’ultimo è vittima di bullismo. Crede di avere una vita felice e, invece, durante la navigazione si accorge che non è così, che le cose con suo marito non vanno bene, che la sua esistenza è un completo fallimento. Vorrebbe fuggire ma non può perché si trova in mezzo al mare.”

Barbora Bobulova ammette senza mezzi termini: “Sono l’antitesi di Giulia in Sopravvissuti”

Durante la chiacchierata con il magazine sopra menzionato, l’attrice oltre a fornire una dettagliata descrizione del suo personaggio ha anche ammesso di essere molto diversa da lei:

“Io sono la sua antitesi. Lei è una donna a cui piace apparire. Io invece odio mettermi in mostra e non sono sui social… Sono una persona riservata ed anche sul set mi piace il lavoro di squadra, odio i conflitti e la competizione. Non credo di essere una primadonna.”

Inoltre la Bobulova ha anche aggiunto una sua difficoltà, pur vivendo in Italia da 25 anni studia ancora dizione per essere impeccabile, per stare attenta soprattutto a certe vocali.

L’attrice fa una triste confessione intima: “Ho sofferto di depressione post parto”

Barbora Bobulova non ha parlato solo della nuova fiction di Rai1 ma si è sbilanciata anche sulla sua vita privata, facendo una triste confessione sulla difficoltà che ha riscontrato dopo la seconda gravidanza: “Ho sofferto di depressione post parto. Ero lontana dalla mia famiglia che vive ancora in Slovacchia e non potevo contare sul sostegno di mia mamma e delle mie sorelle. È molto faticoso essere madri in Italia, soprattutto se hai un’occupazione. Mi sono salvata buttandomi sul lavoro.” Invece l’appuntamento con la prima puntata di Sopravvissuti, nuova fiction di Rai1 con protagonista tra gli altri anche Lino Guanciale (che fa delle anticipazioni), è per questa sera alle 21.25 circa.