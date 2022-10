Antonella Clerici, parole toccanti a inizio diretta: “Spero arrivi a tutti voi”

E’ sempre mezzogiorno: la conduttrice ha aperto la diretta con le parole di San Francesco

Giorno importante oggi, 4 ottobre, per l’Italia, che celebra il suo patrono, san Francesco d’Assisi, motivo per il quale Antonella Clerici ha aperto la sua trasmissione con una storica citazione del santo: finita la sigla e raggiunto il centro dello studio, ha detto infatti

Mi piacere ricordare una frase bellissima di San Francesco, ossia: “Chi lavora con le sue mani è un lavoratore, chi lavora con le sua mani e la sua testa è un artigiano, chi lavora con le sue mani la sua testa e il suo cuore è un artista.

Immediatamente in studio è partito un applauso e Antonella ha detto ai telespettatori che il suo augurio è che arrivino a casa, attraverso le telecamere, un po’ di cuore, empatia, compagnia e sorrisi da parte di tutta la squadra del suo programma.

Partito in ritardo E’ sempre mezzogiorno: Antonella Clerici è andata in onda mezz’ora dopo

Quella di oggi è stata una puntata breve di E’ sempre mezzogiorno: il programma è infatti iniziato con mezz’ora di ritardo rispetto al solito, poiché Rai1 fino alle 12.20 circa ha trasmesso un appuntamento speciale di A Sua Immagine, con la conduzione di Lorena Bianchetti, al cui interno è stata mandata in onda la santa messa dalla Basilica Superiore di Assisi con l’accensione della lampada e la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La trasmissione culinaria è quindi iniziata per l’esattezza alle 12.24, motivo per il quale Antonella, finita la sigla, ha scherzato dicendo: “Non è proprio mezzogiorno, è mezzogiorno e 24 minuti”. La diretta da Assisi per la celebrazione della messa ha causato, oltre all’inizio ritardato della trasmissione del mezzogiorno, anche la cancellazione di Storie Italiane.

Gli auguri di Antonella Clerici a tutti coloro che portano il nome di Francesco e Francesca

Ovviamente la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno (che ieri ha condiviso con i telespettatori un ricordo toccante), prima di dare il via ufficiale alla puntata spostandosi dall’altra parte dello studio, ha fatto gli auguri di buon onomastico a tutti coloro che si chiamano Francesco e Francesca.