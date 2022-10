Antonella Clerici, ricordo toccante a È sempre mezzogiorno: “Era di mia mamma”

È sempre mezzogiorno, il ricordo della conduttrice: “Guardo ancora il ricettario di mia madre”

E’ iniziata oggi, lunedì 3 ottobre 2022, una nuova settimana in compagnia del programma del mezzogiorno di Rai1 condotto da Antonella Clerici che, una volta raggiunto il centro dello studio, ha ricordato ai telespettatori che quella di ieri non è stata una domenica come tutte le altre, essendo stata la festa dei nonni. “Le nonne custodiscono tesori nei loro cassetti, sono i vecchi ricettari” ha detto a tal proposito, rivelando:

Io ho ancora il ricettario di mia mamma, lo guardo e vedo la sua calligrafia…

La mamma di Antonella, lo ricordiamo, è morta giovane a causa di una brutta malattia: anni fa in un’intervista la conduttrice ha dichiarato che avrebbe tanto voluto che sua madre vedesse il successo da lei ottenuto successivamente.

“Grande risorsa per tutti noi”, le parole della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno sui nonni

“I nonni sono davvero una grande risorsa per tutti noi” ha dunque detto Antonella Clerici all’inizio dell’appuntamento andato in onda oggi (venerdì, invece, ha aperto la trasmissione annunciando finalmente una novità), sottolineando: “I tesori dei nonni, come i ricettari, passano di mano in mano, di generazione in generazione”.

Se non avessi il ricettario di mia mamma, io non ricorderei più la sua calligrafia

ha precisato inoltre, concludendo: “I ricettari si tramandano nelle varie generazioni, come le esperienze dei nostri cuochi che portano le loro ricette qui in studio e, quindi, nelle vostre case”.

“W i nonni!”, l’augurio di Antonella Clerici nell’introduzione della puntata di oggi

“Viva i nonni” ha poi concluso la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno (che la settimana scorsa ha ricevuto qualche critica per una scelta fatta per un altro dei suoi programmi), dando quindi il via ufficiale alla trasmissione spostandosi nell’angolo degli scoiattoli per dare il primo indizio del gioco telefonico di oggi. E proprio rivolgendosi scherzosamente agli scoiattoli ha detto: “Mi sa che diventerete anche voi due nonni prima o poi”.