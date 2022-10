Interrotto Storie Italiane: Eleonora Daniele costretta a fermare la diretta

Chiusa in anticipo la puntata di Storie Italiane andata in onda oggi: cambio di programma su Rai1

Mattinata diversa dalle altre quella di oggi, lunedì 10 ottobre 2022, per il palinsesto del primo canale della Rai, poiché il programma condotto da Eleonora Daniele è stato interrotto con un’ora d’anticipo, quindi attorno alle 11.00 circa, a causa di una modifica della programmazione. Dopo una lunga pagina di cronaca, nel corso della quale la padrona di casa ha commentato e aggiornato i telespettatori, assieme ai suoi ospiti, su alcuni dei casi più seguiti del momento, come quello del giallo dell’ex postina ma anche della bambina lasciata morire di stenti, la diretta si è fermata per cedere la linea ad un’edizione speciale del telegiornale, come la conduttrice ha spiegato (riportiamo il tutto nel paragrafo successivo).

Eleonora Daniele, interrotta in anticipo oggi la sua trasmissione: “Dobbiamo dare la linea al TG1”

Poco prima delle 11.00, come anticipato nel paragrafo precedente, la conduttrice di Storie Italiane è stata dunque costretta a salutare i suoi ospiti, comunicando ai telespettatori la ragione della chiusura anticipata del programma: “Dobbiamo dare la linea al TG1 per la messa in onda della cerimonia di consegna delle insegne di cavaliere dell’ordine al merito del lavoro” sono state le parole di Eleonora, che ha poi dato appuntamento ai telespettatori ovviamente per domani, quando la diretta tornerà alla sua durata tradizionale di due ore, iniziando come sempre attorno alle 9.55 e terminando pochi minuti prima di mezzogiorno. Lo speciale del telegiornale che ha preso il posto di Storie Italiane è stato trasmesso dal Palazzo del Quirinale a Roma, a cura non solo del TG1 ma anche di Rai Quirinale, con la telecronaca di Nadia Zicoschi e Francesco Di Mario e la regia di Giorgia Tranquilli.

Rosanna Lambertucci senza parole a Storie Italiane: “Non riesco a trovare giustificazioni”

Come accennato prima, tra i casi trattati oggi da Eleonora Daniele (venerdì protagonista di uno spazio del tutto inaspettato a Unomattina) c’è stato quello della bambina lasciata morire di stenti dalla mamma: “Non riesco a trovare una giustificazione per quanto è successo” ha commentato in proposito una scioccata Rosanna Lambertucci, ospite in studio.