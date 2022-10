Ascolti 1 ottobre, che risultati: Tale e Quale Show e lo scontro con Viola come il mare

Arrivato l’esito della prima sfida in ascolti tra Carlo Conti e la fiction con Yaman-Chillemi

Serata ricca di offerte televisive quella di ieri, 30 settembre, che ha visto su Rai1 il debutto dell’edizione numero 12 di Tale e Quale Show e su Canale5 l’esordio della fiction in prima visione Viola come il mare. Ma chi ha avuto la meglio in termini di ascolti? Da TvBlog scopriamo che il primo appuntamento dello show di Rai1 è stato superato, in numero di telespettatori, dalla serie tv della rete ammiraglia Mediaset, che però ha avuto uno share inferiore essendo terminata prima. Riportiamo i dati esatti di entrambi i programmi nel secondo paragrafo, ricodando che lo scorso anno contro il GF Vip la trasmissione di Rai1 è letteralmente volata in termini di auditel, ma quest’anno il competitor cambiato.

Tale e Quale Show contro Viola come il mare: ecco i dati auditel della serata del 30 settembre

A seguire la prima puntata dello show di Carlo Conti (vinto da Antonino con l’imitazione di Marco Masini) sono stati in media 3milioni 385mila telespettatori, con uno share del 21.14%. Maggior numero di spettatori, come anticipato nel paragrafo precedente, per la serie tv con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi (qui la trama della seconda puntata), che ha avuto invece 3milioni 403mila telespettatori e uno share del 20.41%. Dunque una sorta di testa a testa tra le due reti ammiraglie: sarà interssante scoprire cosa accadrà venerdì prossimo, se uno dei due programmi calerà (come succede abbastanza di frequente a varie trasmissioni o fiction dopo la prima puntata) o se manterranno i dati d’ascolto del debutto che, perchè no, potrebbero anche migliorare ulteriormente.

Tale e Quale Show: il confronto con gli ascolti della prima puntata dello scorso anno

Nel 2021 la prima puntata del programma condotto da Carlo Conti è andata in onda il 17 settembre e i dati d’ascolto non sono stati molto diversi da quelli di ieri sera: lo show ha avuto circa 100mila telespettatori in più ed ha registrato uno share di 1 punto maggiore rispetto a quello di quest’anno. Su Canale5, invece, il GF Vip 6 lo scorso anno contro il debutto della trasmissione di Rai1 ha avuto ascolti molto più bassi di quelli della serie tv di ieri sera, essendo stato seguito da appena 2milioni di spettatori con uno share che non è arrivato al 15%.