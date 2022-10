Ascolti, Scherzi a parte finito male: solo l’11% contro Mina Settembre 2

L’ultima puntata del programma di Enrico Papi contro Mina Settembre e Che Tempo Che Fa: i dati Auditel

L’ultima puntata di Scherzi a Parte ha confermato come questa edizione del programma si sia rivelata un autentico flop rispetto all’anno scorso, in cui il programma riusciva ad ottenere sempre più di 2,5 milioni di spettatori, superando anche la soglia dei tre milioni in alcune occasioni: ieri sera su Canale 5 il programma ha registrato 1.820.000 spettatori pari all’11.4% di share, non migliorando nel corso delle settimane ma rimanendo quasi sempre sotto la soglia dei due milioni, tranne in una o due occasioni in cui li ha superati di poco. Il programma è stato spesso di gran lunga battuto dalla serrata concorrenza come in questa occasione, in cui Mina Settembre su Rai Uno ha ottenuto 4.570.000 spettatori pari al 25.5% di share, così come Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai 3 ha totalizzato 2.423.000 spettatori.

Edizione flop di Scherzi a Parte: possibile non riconferma in vista?

Come detto, gli ascolti di questa edizione del programma sono stati molto deludenti e Mediaset non si aspettava dei risultati così scarsi. La settimana scorsa gli ascolti sono stati migliori rispetto a ieri sera, con una media superiore ai due milioni visti anche due domeniche fa che avevano dato una boccata di ossigeno, ma i dati di ieri sera si sono rivelati in calo confermando il flop della trasmissione. Mediaset ha deciso di proporre d’ora in avanti una serie di fiction la domenica, rivelatosi un giorno molto difficile in termini di ascolti per la rete della famiglia Berlusconi. A causa di tutto questo, una riconferma del programma anche per la prossima stagione televisiva sembra alquanto improbabile, escluse svolte clamorose.

Gli scherzi della serata di ieri: spiccano quelli ai danni di Barbara D’Urso ed Elisabetta Gregoraci

Nell’ultima puntata del programma condotto da Enrico Papi di ieri sera sono andati in scena diversi scherzi a celebrità note agli occhi del pubblico: Da Barbara D’Urso, a Elisabetta Gregoraci, passando per Giucas Casella e Drusilla Gucci, ereditiera della famosa azienda Gucci. La conduttrice di Canale 5 è stata vittima dello scherzo in diretta ed è stata criticata dal pubblico per il pessimo inglese messo in mostra e per la scenata avuta contro una collega. Poi è stato il turno dell’ex moglie di Flavio Briatore, la quale è stata presa di mira da un’attrice fittizia e ha perso la pazienza, prima di capire che si trattasse di uno scherzo.