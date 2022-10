Beautiful anticipazioni: scandalo senza precedenti nelle puntate americane

Anticipazioni straniere soap Canale5: Liam e Brooke nascondono un segreto

In 35 anni di Beautiful ci sono stati tantissimi scandali, alcuni hanno fatto storcere il naso ai telespettatori. Stando alle anticipazioni americane della soap presto potrebbe accadere l’impensabile tra 3 coppie: Liam e Brooke, Thomas e Hope, Carter e Katie. Il matrimonio tra Brooke e Ridge è finito: lo stilista è convinto che sia stata la moglie a chiamare i servizi sociali per mettere in cattiva luce Thomas e l’ha lasciata. Non solo, è tornato tra le braccia dell’ex moglie di Taylor. Il primo a consolare Brooke sarà Bill Spencer dopo aver chiuso la sua storia con Katie. La Logan, per evitare altri problemi, l’ha mandato via. E’ sopraggiunto Liam che ha trovato la suocera in lacrime. Scatterà qualcosa tra i due? Al momento è solo una suggestione dei telespettatori americani che hanno notato il moltiplicarsi delle scene tra suocera e genero. Come se non bastasse i due condivideranno anche un segreto: Liam impedirà a Brooke di bere e di ricadere nel tunnel dell’alcool. La donna dirà al ragazzo di non dire nulla a Hope.

Hope attratta da Thomas? Una scena creerà imbarazzo tra i due

Cosa succederà quando Ridge scoprirà che è stato Thomas a incastrare Brooke con un’atroce vendetta? E proprio tra Thomas e Hope ci sarà un momento di grande imbarazzo. Il giovane Forrester ha fatto un passo indietro pur non avendo mai dimenticato la figlia di Brooke ma farà di tutto per non farla diventare di nuovo una pericolosa ossessione. Negli episodi stranieri di Beautiful Hope soprenderà Thomas intento a cambiarsi dopo essersi macchiato la camicia. Hope si sentirà in imbarazzo tanto più che i due poi si sfioreranno le mani quando cercheranno di afferrare la stessa matita. C’è attrazione tra loro?

Beautiful, trame episodi americani: Katie si riavvicinerà a Carter?

E veniamo all’ultima coppia che creerà un po’ di scalpore nelle nuove puntate della soap americana: Carter e Katie! Ci sarà un avvicinamento tra i due che poi verrà accantonato per far riunire l’avvocato e Quinn. Ma quando la Fuller andrà definitivamente via da Los Angeles Katie, archiviata la storia con Bill Spencer, potrebbe riprovarci di nuovo con Carter! Solo indiscrezioni o realtà? Bisognerà seguire tutte le prossime puntate di Beautiful per scoprirlo!