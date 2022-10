Carlo Conti fa tremare la concorrenza: botto d’ascolti per Tale e Quale Show

Boom per Tale e Quale Show, record ieri sera: superati i 4 milioni di telespettatori

Sta replicando alla grande il successo della passata edizione il programma condotto da Carlo Conti che, partito il 30 settembre scorso con un testa a testa con la fiction Viola come il mare in onda su Canale5, settimana dopo settimana è salito in ascolti mentre la serie tv è calata, fino ad arrivare al divario record di ieri: circa 1milione 300mila spettatori di differenza tra la rete ammiraglia Rai e la principale rete Mediaset, come spieghiamo al dettaglio nel secondo paragrafo (la settimana scorsa la differenza è stata invece di circa 1milione di telespettatori).

Carlo Conti leader d’ascolti: volato a più del 24% di share ieri sera il suo programma

A seguire la quarta puntata di Tale e Quale Show 2022, vinta da Rosalinda Cannavò con l’imitazione di Francesca Michielin, sono stati esattamente 4milioni 54mila telespettatori con un’ottima media di share del 24.3%, mentre la serie tv con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi si è fermata a 2milioni 721mila telespettatori con uno share del 16.3%. Come suddetto, la differenza tra i due programmi è stata quindi di quasi 1milione 300mila spettatori e circa 8 punti di share, ma va sottolineato che la fiction di Canale5 ha avuto ovviamente durata minore rispetto al programma di Rai1.

Carlo Conti ha bissato il successo della scorsa edizione di Tale e Quale, la più seguita di sempre

Anche quest’anno, quindi, il programma del venerdì sera di Rai1 (dove ieri il conduttore e la giuria hanno ricordato due grandi artiste scomparse) si sta rivelando una punta di diamante della rete, dopo l’edizione del 2021 che è stata la migliore di sempre in termini di risultati.