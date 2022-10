Christiane Filangieri, rivelazione a Unomattina: “Mina Settembre? Serve distacco”

Unomattina, nota attrice confessa: “Nel mio lavoro bisogna stare con i piedi per terra”

È stata ospite di Massimiliano Ossini Christiane Filangieri. Insieme al collega Alessandro Tersigni, ha commentato uno spazio dedicato proprio alle fiction nostrane che stanno avendo molto successo negli ultimi anni. E fra queste spicca Mina Settembre 2, che è tornata a colorare il prime time domenicale di Rai1 con una trama sentimentale complicata e ancora più avvincente. Nella fortunata fiction con protagonista Serena Rossi, l’attrice di origini tedesche veste i panni di Irene la migliore amica dell’assistente sociale. Un avvocatessa tutta d’un pezzo, che nasconde però importanti fragilità nel privato ed evidenti difficoltà nel gestire i rapporti. Lasciata da marito, Irene continua ad avere un legame spigoloso con il figlio Gianluca, mentre gradualmente sta cercando di rimettere in piedi il rapporto con l’amica del cuore. Nel programma di Rai1 l’attrice ha raccontato che in Mina Settembre, e nel suo lavoro in generale, “è importante avere i piedi per terra”, sottolineando:

“Bisogna mantenere il distacco con il proprio personaggio”.

Mina Settembre 2, attrice svela: “Irene è molto distante dalla mia vita”

Senza peli sulla lingua Christiane Filangieri, che ha stroncato le colleghe di recente, ha sottolineato:

“Irene è molto distante dalla mia vita”.

Il personaggio infatti nella fiction ha avuto una storia d’amore con il padre della sua migliore amica, dalla quale è nato un figlio. Nella sua vita privata invece l’attrice è felicemente sposata dal 2010 con Luca Parnasi, dal quale ha avuto il piccolo Alessandro. Propri le differenze con il suo personaggio le hanno permesso di trovare il giusto distacco. L’attrice ha sottolineato a Unomattina:

“È importante, divertente e bello avere una doppia personalità (sul set e fuori dal set). È un bel gioco, un gioco serio recitare, ma un bel gioco”.

La bella Christiane però non ha voluto sbilanciarsi e non ha svelato se nelle nuove puntate della serie tv, che vedrà Mina alle prese con una scelta, tornerà con il marito Paolo.

Christiane Filangieri ricorda Il paradiso delle signore: “La signorina Mantovani mi manca”

Protagonista delle prime stagioni della soap opera in onda tutti i pomeriggio su Rai1, la protagonista di Mina Settembre ha raccontato che i suoi personaggi del passato continuano a vivere nella sua testa. Ha ammesso: “La signorina Mantovani mi manca, la sento ancora aprire e chiudere il Paradiso”.