Citofonare Rai2, Simona Ventura non si trattiene: “Ecco chi sto aspettando”

La conduttrice ammette: “Ecco chi vorrei che venisse a citofonare da noi”

Curiosa intervista rilasciata dalla bravissima Simona Ventura. La conduttrice ha ripreso la guida di Citofonare Rai2, nel consueto slot della domenica mattina, e parlando al giornale ha rivelato qualche sorpresa su questa seconda edizione, oltre che rivelare a chi gradirebbe rispondere al citofono: “Il presidente francese Emmanuel Macron, perché mi piace molto come politico. Se non è libero lui allora il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Anche con lui farei proprio una bella chiacchierata” – ha confessato la collega di Paola Perego aprendosi tra le pagine della rivista – . Ipotesi largamente fantasiosa ospitare il premier francese a Citofonare Rai2, ma mai dire mai. Intanto la ex moglie di Stefano Bettarini si gode il ritorno sul piccolo schermo con la seconda edizione di Citofonare Rai2, chiamato a rispondere alle attese cresciute del pubblico.

Simona Ventura confessa: “Ogni tanto faccio qualche brutta figura”

In un’intervista a base di citofonate, la conduttrice di Citofonare Rai2 ha preso la parola anche su alcuni simpatici momenti accaduti per via telefonica. Simona Ventura, intervistata da TV Sorrisi e canzoni, a domanda “hai mai ricevuto una citofonata da qualcuno che non ti saresti mai aspettato?” ha risposto ricordando alcuni frequenti episodi: “No, però ogni tanto faccio qualche brutta figura quando rispondo perché dico senza sentire chi è che non abbiamo bisogno di niente. Salvo poi scusarmi perché è un amico e non un piazzista” – ha ammesso la presentatrice – . Cose che capitano a tutti.

La presentatrice ha litigato con la sua compagna di Citofonare Rai2?

Nei giorni scorsi si è sparsa una voce che vedeva Simona Ventura e Paola Perego, padrone di casa di Citofonare Rai2, in rotta di collisione. Le due presentatrici hanno smentito, ammettendo che non c’è mai stata alcuna lite e che a regnare nel rapporto è l’armonia. Anzi, a detta della Perego le due hanno molto materiale in comune: “Siamo entrambe schiette, diciamo quello che pensiamo, abbiamo onestà intellettuale siamo capaci di condividere dalla scena alle piccole cose e ci accomuna anche l’entusiasmo per ciò che facciamo, per la vita”. E adesso sono tornate a intrattenere il pubblico di Rai2 con la loro professionalità, rimettendosi in gioco alla grande.