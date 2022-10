È sempre mezzogiorno non va in onda: Antonella Clerici, diretta soppressa

Oggi E’ sempre mezzogiorno non va in onda: modificata la programmazione del primo canale della Rai

E’ stata una mattinata decisamente particolare quella di oggi, giovedì 13 ottobre 2022, per Rai1, che ha visto la cancellazione di Storie Italiane per lasciare spazio ad una lunga diretta del TG1, dedicata all’insediamento alle Camere, che ha causato anche la soppressione del programma condotto da Antonella Clerici, non andato in onda. L’annuncio è stato fatto dalla padrona di casa al termine della diretta di ieri, quando ha dato appuntamento ai telespettatori direttamente per domani, venerdì 14 ottobre, per l’ultima puntata di questa settimana.

“Questa settimana abbiamo saltato…”, Antonella Clerici annuncia lo stop previsto per oggi

“Domani non saremo in onda perchè ci sarà un’edizione speciale del telegiornale, con Rai Parlamento, per l’insediamento alle Camere. Questa settimana abbiamo saltato un po’, ci rivedremo venerdì” sono state le parole della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno alla fine della puntata di ieri, riferendosi anche alla diretta iniziata in ritardo lunedì sempre per via di un’edizione speciale del TG1. All’inizio della puntata di ieri, Antonella ha invece dedicato un pensiero ad Angela Lansbury, l’attrice che per decenni ha interpretato la signora in giallo, morta all’età di 97 anni martedì sera: “La ricorderemo con tanto affetto” sono state le parole che ha dedicato alla grande artista scomparsa.

Autunno ricco di impegni per la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno e The Voice Senior

La trasmissione culinaria tornerà quindi regolarmente in onda domani, con Antonella Clerici che in queste settimane è al lavoro per la preparazione di un altro suo programma molto seguito, The Voice Senior, la cui terza edizione arriverà su Rai1 nei mesi invernali, dopo il successo delle prime due stagioni: tra le novità, la sostituzione di Orietta Berti nel team di coach (che a sua volta lo scorso anno ha sostituito Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi) con i Ricchi e Poveri, Angelo Sotgiu e Angela Brambati, quindi si torna alla doppia poltrona, anche se ancora non c’è l’ufficialità a riguardo.