Elena Sofia Ricci, retroscena su Che Dio ci aiuti: “Ecco perché lascio”

L’attrice annuncia l’addio al ruolo di suor Angela: “Chi mi conosce bene sa perché lascio”

E’ un autunno di grandi appuntamenti per la bravissima attrice Elena Sofia Ricci. L’artista toscana è impegnata con diverse avventure, tra cui le riprese della settima stagione di Che Dio ci aiuti, fiction campione di ascolti nella quale ha fatto innamorare il pubblico nell’ultimo decennio con il ruolo di suor Angela. Parlando a Il Messaggero, l’attrice ed ex star di altre fiction di grande successo come I Cesaroni, ha raccontato ulteriori dettagli sull’addio a Che Dio ci aiuti, visto che la prossima sarà la sua ultima stagione nel cast:

Chi mi conosce bene sa che amo i cambiamenti e le sfide. Dopo sette stagioni era arrivato il momento per me di guardare ad altro. In particolare alla mini serie diretta da Carlo Carlei che abbiamo girato questa estate e che verrà trasmessa il prossimo inverno sempre su Rai1

Elena Sofia Ricci diventa regista: “Sono cresciuta abbastanza per farlo”

Non solo una grande attrice di successo, la tanto apprezzata artista toscana ha deciso di mettersi ulteriormente in gioco debuttando alla regia. Un percorso fatto di esperienza e maturità, e oggi, dopo un curriculum ricco come pochi nel mondo dello spettacolo italiano, Elena Sofia Ricci si è detta pronta al grande passo: “Sono cresciuta abbastanza per fare la regista – ha ammesso tra le pagine del quotidiano Il Messaggero – . Ma se devo dire tutta la verità, mi sarei incantata volentieri come un disco tra i 40 e 50 anni”.

Un rapporto speciale per l’artista

Recitare in Che Dio ci aiuti si è rivelata una grande esperienza per Elena Sofia Ricci anche per quanto concerne il lato umano. Infatti, fin dalla prima stagione della fiction targata Rai, l’attrice toscana ha condiviso il set con la incantevole Francesca Chillemi, che proprio di recente ha rivelato dettagli sorprendenti sul rapporto con la mitica interprete di suor Angela: “Tra noi si è creato un rapporto particolare: abbiamo imparato ad ascoltarci. Lei è una di quelle persone che ti fa sentire in famiglia”. E il pubblico sentirà fortissima la mancanza di un sodalizio storico della tv italiana.