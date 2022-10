Finito Emigratis, frecciata velenosa di Pio e Amedeo: “C’è chi ha finto”

Pio e Amedeo, finale al veleno: la frecciata ai criticoni

Ieri sera Emigratis ha chiuso i battenti. Difficile dire se il gong finale è definitivo, anche se dalle parole di Pio e Amedeo si comprende come stavolta davvero lo stravagante programma possa essere arrivato all’epilogo conclusivo. Il passaggio dalla casella di Italia Uno a quella di Canale Cinque non ha dato probabilmente gli esiti sperati, anche se gli ascolti sono sempre andati sopra i due milioni, tranne nella puntata finale. Intervenuti su Instagram i due comici foggiani hanno voluto congedarsi su Instagram dal pubblico dopo l’inaspettato finale, che ha lasciato non pochi a bocca aperta:

Ed eccoci qua, da oggi smettiamo i panni di Bufalone e Messicano, Emigratis finisce qui. Ci siamo divertiti non sapete quanto e siamo certi vi sia arrivato questo senso di leggerezza e spensieratezza di cui la nostra epoca crediamo abbia bisogno, questo è sempre il nostro piccolo compito…e tra queste righe, immersi nei personaggi (e qualcuno ha fatto finta di non capirlo)

Emigratis chiude, i protagonisti scoprono le carte: “Abbiamo cercato di mandare dei messaggi”

Alla faccia del politically correct, Pio e Amedeo nei panni di Bufalone e Messicano sono tornati a insultare, sbeffeggiare e scherzare senza freni. Ma come hanno spiegato loro nel post social dopo la puntata finale di Emigratis, l’intento era quello di mandare dei segnali. E purtroppo, sono ancora troppo pochi quelli che capiscono fino in fondo Pio e Amedeo, capaci di regalare un finale degno delle migliori serie. E senza l’intento di volersi ripulire la coscienza da niente: “Abbiamo cercato di mandare dei messaggi i dipingere quanto sia ipocrita e superficiale la nostra società, tra le convinzioni di chi ha l’arroganza di sentirsi migliore e di quanto conti ormai più apparire che essere”.

Gli ascolti non premiano i due comici foggiani all’atto finale

Nonostante l’assenza delle partite di calcio europeo, Pio e Amedeo non sono riusciti ad avere la meglio sul Commissario Montalbano di Rai1 ( 3.449.000 spettatori pari al 18.8% di share). Ieri sera i due comici foggiani hanno chiuso Emigratis con 1.691.000 spettatori e uno share del 13.1%, in calo rispetto alla puntata passata, conclusa con 2.019.000 e il 14,4 %. Da non dimenticare però la forza su Mediaset Infinity, visto che in moltissimi si sono riversati sulla piattaforma streaming per recuperare gli episodi.