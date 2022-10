Gegia: “Segnalata a ordine psicologi? Non me ne frega” Barbara d’Urso basita

Pomeriggio 5, ex concorrente choc: “Non me ne frega se sono stata segnalata all’ordine degli psicologi”

Oggi Barbara d’Urso ha intervistato nella seconda parte della sua trasmissione pomeridiana Gegia, che è stata eliminata la settimana scorsa. In questa circostanza ha parlato del suo compagno turco, che ha visto in carne ed ossa solo una volta in un aeroporto a Dubai. Ma non è finita qua perchè la conduttrice le ha anche fatto presente che per via dei suoi atteggiamenti tenuti nei confronti di Marco Bellavia nella casa del GF Vip è stata segnalata all’ordine degli psicologi. E quest’ultima, con estrema schiettezza, ha subito dichiarato:

“Io sono entrata al GF come concorrente…Non dovevo fare psicanalisi…Con Marco mi sono comportata da amica…Mi hanno segnalata? Non me ne frega niente…Non agisco come psicologa…”

Barbara d’Urso spiazzata dalla sua ospite oggi in diretta: “Aperta istruttoria contro di te”

La conduttrice di Pomeriggio Cinque è rimasta davvero spiazzata nel momento in cui Gegia ha dichiarato senza tanti convenevoli di non essere interessata se è stata segnalata all’ordine degli psicologi per il modo in cui si è comportata con Marco Bellavia al Grande Fratello Vip: “E’ un’istruttoria contro di te Gegia…Lo capisci? Non stiamo parlando del nulla eh…” L’ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, che ieri sera è stata messa all’angolo da Marco, ha quindi risposto di non essere iscritta all’ente di previdenza:

“Io sono iscritta solo all’albo…Mi cacciassero…Io mi ero iscritta solo per partecipare ai convegni, ecc…Non agisco come psicologa…Mi sono laureata solo per un mio interesse…”

Ovviamente le sue parole hanno creato un bel caos in studio. Difatti sia la conduttrice che gli ospiti non hanno potuto nascondere le loro perplessità: “Ma sei psicologa?”.

Gegia si difende dagli attacchi: “Non ho sbagliato con Marco Bellavia”

Ha poi preso la parola Vladimir Luxuria, la quale ha dichiarato di essere assolutamente attonita nel vedere l’ex concorrente del Grande Fratello Vip prendere sottogamba tutta questa faccenda:

“Questa è una cosa importante…Tu la stai prendendo superficialmente…Dovrebbe essere l’occasione di un’autoanalisi e capire dove hai sbagliato con Marco…”

L’ospite ha però subito ribattuto di non aver sbagliato proprio nulla con l’ex inquilino della casa più spiata dagli italiani: “Io non ho sbagliato…Con Marco non ho sbagliato…Ho una dignità…Non posso chiedere scusa…Non ho colpe…Nessuna…” E con queste parole la presentatrice ha chiuso la trasmissione, invitando l’attrice la prossima settimana per parlare meglio di tutta questa vicenda.