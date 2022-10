GF Vip, Carolina Marconi insultata: “Mi hanno definita schifo d’Italia”

Carolina Marconi si sfoga amaramente: “Sono stata insultata”

Nei gironi scorsi la Regina de Roma si è messa fuori dalla casa più spiata dagli italiani con un bel megafono per attaccare diversi concorrenti. Il motivo? Non ha affatto gradito il modo in cui si sono comportati con Marco Bellavia. Tra quelli presi di mira anche l’inquilina vip di origine venezuelana, la quale è stata definita addirittura schifo d’Italia. In queste ultime ore la concorrente del Grande Fratello Vip è tornata a parlare di tutta questa faccenda. Difatti parlando con alcune coinquiline sul fatto che i giudizi negativi possano offendere se ne è uscita asserendo di essere stata insultata giorni fa non prendendosela più di tanto visto che è conscia di non poter piacere a tutti:

“Anche a me hanno detto di tutto. Sì certo dico adesso, come l’altro giorno. Mi hanno anche urlato da fuori che sono lo schifo d’Italia…”

GF Vip, la concorrente avverte le altre coinquiline: “Ci sarà sempre qualcuno pronto a puntarti il dito contro”

Successivamente Carolina Marconi, sempre parlando a tu per tu con le altre coinquiline della casa più spiata dagli italiani, ha anche lanciato loro un avvertimento. Quale? La concorrente, la quale è stata presa di mira da Wilma Goich nei giorni scorsi, ha voluto avvertire le altre ragazze che ci sarà sempre qualcuno nella loro vita pronto a giudicare male, com’è successo a lei: “Ci sarà sempre chi ti giudica questo ricordatelo…” E in effetti anche le altre coinquiline le hanno dato ragione asserendo che converrebbe dare il giusto peso alle critiche.

Grande Fratello Vip, la concorrente non ha dubbi: “Giusto dispiacersi, ma bisogna sapere quanto si vale”

Carolina Marconi ha poi ripreso la parola asserendo di credere sia comunque più che giusto dispiacersi se qualcuno muove critiche feroci nei propri confronti, ma bisogna però aver sempre ben presente che cosa ha fatto in passato: “Può dispiacerti ma alla fine sei tu che ti conosci e sai chi sei e cosa hai fatto…” E chissà se stasera Alfonso Signorini la metterà nuovamente a confronto con Wilma Goich e Patrizia Rossetti, visto ciò che ha detto ultimamente sul loro conto.