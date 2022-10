GF Vip, Nikita Pelizon e il fidanzato misterioso: svelati alcuni dettagli

Il presunto fidanzato della vippona si è palesato nei giorni scorsi: ecco cosa è successo

Nella scorsa puntata del GF Vip, Nikita Pelizon è risultata la preferita dal pubblico, superando di poco Antonino Spinalbese con il 47% delle preferenze, facendo notare come piano piano l’enigmatica concorrente si stia facendo apprezzare dai telespettatori. Molti hanno notato che nei giorni scorsi è volato un aereo sopra la casa per lei con la scritta “Nik, sei il mio angelo. Mi manchi tanto”, alimentando le voci delle settimane scorse sul fatto che la donna abbia un uomo fuori e che non sia single come invece aveva dichiarato prima di entrare nel reality. Nella puntata di lunedì Alfonso Signorini ha rivelato a tutti che il suo fidanzato gli ha scritto in privato su Instagram e ha chiesto a Nikita se poteva invitarlo per un incontro nel reality, con la donna che spiazzata ha detto che la parola fidanzato è un po’ grande e di volerci pensare un po’ su.

Mistero sul presunto fidanzato della vippona: svelati alcuni dettagli sull’uomo

Successivamente Nikita, la quale ha avuto un pesante scontro con Cristina Quaranta, si è poi confidata con Luca Salatino e George Ciupilan parlando dell’uomo che la aspetta fuori: “Lui è molto riservato, infatti non mi aspettavo che scrivesse ad Alfonso. Ci siamo conosciuti poco prima che entrassi nella Casa. Ci siamo subito trovati in sintonia”. Il conduttore del GF Vip ha detto alla ragazza in puntata di prendersi il suo tempo per pensare su un eventuale incontro col suo fidanzato e che per il momento non gli avrebbe risposto in privato. Il settimanale Chi ha rivelato alcuni dettagli sull’uomo: “Nikita fuori dalla casa ha un amore che l’aspetta. Ma non si tratta della famiglia, con la quale avrebbe interrotto i rapporti da tempo per il suo passato burrascoso. Accanto a lei c’è un uomo maturo che la ama e la coccola”.

Nikita Pelizon e il suo passato difficile: “Ho pensato al suicidio”

La donna aveva già accennato qualche settimana fa ad alcuni suoi inquilini del suo passato difficile, condito dal desiderio di togliersi la vita. Ciò è stato tirato in ballo nella scorsa puntata per spiegare il motivo dei molti sorrisi della ragazza che mascherano appunto un passato difficile e il nervosismo. Signorini ha detto alla ragazza che nella prossima puntata di giovedì 20 ottobre parlerà della sua storia, con Nikita che lo ha ringraziato per averla avvisata così da prepararsi psicologicamente alle forti emozioni.