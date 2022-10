“È sparita!”, Giorgio Panariello rimasto a bocca aperta a Tale e Quale Show

Tale e Quale Show, grande stupore per un’esibizione: “Valentina Persia è sparita”

Ha lasciato tutti senza parole per la sua bravura Valentina Persia nella terza puntata di Tale e Quale Show 2022, imitando Clementino. Un’esibizione decisamente difficile, avendo dovuto imitare, appunto, un uomo, ma decisamente riuscita: Valentina ha infatti ricevuto i complimenti da parte di tutta la giuria, in particolare da uno spiazzato Panariello che, vedendola perfettamente calata nei panni del rapper campano, ha commenato: “Mi ero preparato una battuta […] Sei stata bravissima, Valentina praticamente è sparita”.

Valentina Persia e gli elogi della giuria di Tale e Quale Show: “Clementino mi ha scritto…”

Tra una valutazione e l’altra da parte dei giurati, la concorrente che ha imitato Clementino ha anche rivelato che, in vista della sua esibizione di questa sera, il rapper, che si trova all’estero per lavoro, le ha scritto su instagram dicendole di essere convinto che lo avrebbe imitato alla grande: e così è stato infatti. Sorpresa anche Loretta Goggi, rimasta visibilmente stupìta non solo per l’esecuzione del brano ma anche per una piccola esibizione ‘extra’ che la Persia ha dedicato poco dopo alla giuria, sembrando realmente il vero Clementino.

Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio rivela: “Clementino l’anno scorso se l’è presa…”

Sempre al momento della valutazione dell’esibizione di Valentina Persia, anche Malgioglio ha raccontato un aneddoto, ricordando che lo scorso anno un altro concorrente ha imitato Clementino (ossia Pierpaolo Pretelli), al quale lui ha detto in diretta “Sei meglio del vero Clementino”, motivo per il quale il rapper se l’è presa attaccandolo sui social. “Non ha capito la mia ironia […] Lo considero uno dei più bravi rapper italiani” ci ha quindi tenuto a chiarire questa sera il giurato, mettendo dunque definitivamente a tacere la polemica dello scorso anno, dopo una prima parte di puntata nella quale ha massacrato Valeria Marini dicendo di sentirsi male a causa della sua esibizione, parlando (ovviamente per scherzo) del rischio di avere un collasso.