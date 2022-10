Iva Zanicchi e l’inferno a Ballando con le stelle: “Non sono una parac*la”

La cantante rompe il silenzio dopo l’inferno che si è scatenato con Selvaggia Lucarelli

Nessuno avrebbe potuto immaginare un debutto così ‘movimentato’ per Ballando con le stelle 2020, con una delle concorrenti più attese, Iva Zanicchi, finita nella bufera per il “tro*a” che ha pronunciato a microfono semispento nei confronti di Selvaggia Lucarelli, rea di averle dato zero come voto. Dopo il chiarimento arrivato ieri in diretta nel programma di Francesca Fialdini, la cantante ha rotto il silenzio in un’intervista rilasciata a La Stampa, pubblicata oggi, nella quale ha dichiarato:

Sono focosa, non riesco a frenarmi. Nulla mi giustifica ma mi aveva dato della parac*la e mi è dispiaciuto perchè non lo sono.

“E’ da ieri che chiedo scusa, ho cominciato a farlo appena ho saputo che il microfono era acceso” ha sottolineato Iva, non nascondendo, comunque, che niente può giustificare lo scivolone e la parola orribile da lei usata nei confronti della giurata dello show.

“31% di share per Ballando con le stelle quando mi sono esibita”, la rivelazione dell’artista

“Quando ho ballato io la trasmissione ha raggiunto il 31% di share, ciò significa che il pubblico ha gradito la mia performance” ha affermato inoltre Iva Zanicchi nell’intervista, spiegando di essere rimasta molto male per lo zero di Selvaggia Lucarelli, che non si aspettava assolutamente, avendo provato i passi per ben due settimane. “Ho fatto anche un ballo difficile, il Charleston. Samuel Peron ha avuto una grande pazienza” ha asserito, aggiungendo:

Non sono Carla Fracci ma l’impegno c’è.

“Sono profondamente dispiaciuta per quello che è successo, non ho dormito per tutta la notte. Ero convinta di parlare all’orecchio di Samuel, dopo sessant’anni di lavoro non mi sono accorta che il suo microfono era aperto” ha rivelato successivamente.

Iva Zanicchi e lo scivolone con Selvaggia Lucarelli: “Ci siamo sentite l’indomani mattina”

“Con Selvaggia Lucarelli ci siamo sentite in mattinata, personalmente non la conosco ma è stata gentilissima e molto carina” ha poi concluso la concorrente di Ballando con le stelle (sulla quale Samuel Peron prima del debutto ha fatto una rivelazione), non nascondendo di essere stata sgridata da sua figlia dopo la trasmissione, la quale le ha detto: “Ormai non ti dico più nulla…”.