Iva Zanicchi crea il caos ad Oggi è un altro giorno: “Peron è uno str***o”

Oggi è un altro giorno, Iva Zanicchi spiazza: “Samuel Peron è uno stro**o”

Nella puntata di Oggi è un altro giorno di questo pomeriggio, venerdì 7 ottobre, è stata ospite la cantante e prossima concorrente dello show di Milly Carlucci. La Zanicchi sarà in coppia con Samuel Peron, ballerino e presenza fissa del talk di Rai1 e per questo i due hanno creato letteralmente il caos in studio in diretta con vivaci scambi di battute. La cantante dopo aver simulato un passo di Tango non propriamente riuscito alla fine ha rivelato:

“Pensa che stron..o mi doveva abbracciare e mi ha detto ‘no, non ci arrivo!’ Mi ha detto di dimagrire 3 chili.”

Ovviamente il tutto è stato detto in modo ironico e simpatico infatti nella trasmissione di Serena Bortone si è vista la loro complicità e sintonia.

Ballando con le stelle, la cantante ha le idee chiare: “Punto alla vittoria”

Durante la chiacchierata con Serena Bortone Iva Zanicchi, che di recente è stata ospite a Storie Italiane, si è mostrata un fiume in piena creando il caos in studio e non trattenendosi tra battute, aneddoti e retroscena. Sullo show del sabato sera di Rai1, invece, la cantante ha le idee chiare:

“Io vado a Ballando per vincere. Tutti dicono che vanno lì per divertirsi… ma io vado con l’intento di vincere.”

E non è detto che la cantante con la sua verve e la sua grinta non riesca nel suo intento di alzare la coppa del programma salendo sul gradino più alto del podio. L’appuntamento con la nuova edizione dello show è per domani, sabato 8 ottobre, in prima serata su Rai1.

Iva Zanicchi, Guillermo Mariotto ne è sicuro: “Nello show sarà una bomba atomica”

La cantante ospite ad Oggi è un altro giorno ha ripercorso la sua carriera e la sua vita privata, le partecipazioni al Festival di Sanremo, i programmi e soprattutto tutti i suoi successi musicali. Durante la chiacchierata ha anche rivolto un pensiero al marito malato che lotta. Nel salotto di Rai1 è stato ospite anche Guillermo Mariotto, giurato dello show sin dalla prima edizione che ha assicurato: “Nello show sarà una bomba atomica.”