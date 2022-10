Kiliamangiaro nuova edizione, Camila Raznovich si sfoga: “Lo reputo assurdo”

Camila Raznovich critica i prezzi dei voli aerei: “Metterei un tetto”

Tutto è pronto per la nuova edizione di Kilimangiaro, in onda da oggi alle 17:00 su Rai3, che per la nona stagione avrà la Raznovich come conduttrice. In attesa del nuovo debutto Camila ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui ha spiegato che finalmente, dopo due anni di pandemia, il programma tornerà alle origini viaggiando in tutto il mondo. L’obiettivo è sempre quello di far viaggiare con la fantasia chi non può spostarsi e di dare idee a chi invece vuole partire. Peccato però che ormai viaggiare sia diventato un lusso per pochi, soprattutto per i prezzi dei mezzi di trasporto. E proprio sul costo dei voli aerei la conduttrice dice:

“Adesso i voli hanno prezzi che reputo assurdi. Bisognerebbe mettere un tetto”.

Le prime tappe della nuova edizione di Kilimangiaro

Dopo due anni di pandemia, durante i quali il programma di Rai3 è stato costretto a comprare il materiale documentaristico all’estero, finalmente si torna ai viaggi esperienziali fatti proprio dalla trasmissione. Di questo Camila Raznovich ammette di essere estremamente contenta perché si dice convinta che il viaggio vada oltre il documentario tout court. Nella prima puntata in onda oggi alle 17:00 su Rai3 tre saranno le tappe principali che verranno raccontate ai telespettatori: Francia, Giordania e Argentina. In particolare si andrà alla scoperta di Buenos Aires e dei paesaggi della Bretagna. La Giordania invece verrà visitata a cavallo.

Nuovi progetti per Camila Raznovich? “C’è molto altro che bolle in pentola”

Ormai Rai3 per la conduttrice è come una seconda casa. Qui infatti ha raggiunto la grande popolarità grazie alla storica trasmissione e anche ai successi di Kilimangiaro estate e de Il Borgo dei Borghi. Adesso per lei arriva ancora una volta un’importante conferma al timone della nuova stagione della trasmissione in onda da oggi pomeriggio. E per Camila questa non dovrebbe essere l’ultima, ma solo un tassello in più da aggiungere al suo già ricco curriculum. E dopo queste importanti certezze cosa c’è nel futuro della conduttrice?

“C’è molto altro che bolle in pentola”

rivela lei.