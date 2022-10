Lino Guanciale, fiato sospeso: accadrà dell’incredibile a Sopravvissuti

Grandi sorprese in arrivo nella fiction: Lino Guanciale carica l’attesa

Questa sera torna Lino Guanciale a capitanare la nave di Sopravvissuti. La tanto apprezzata fiction di Rai Uno porterà sul piccolo schermo la terza puntata della serie che ha già stupito tutti nelle prime due settimane di messa in onda. E stasera ne vedremo ulteriormente delle belle, visto che l’attore originario di Avezzano è intervenuto nella trasmissione di Rai Uno La Vita in diretta, lasciando comprendere che accadranno cose decisamente sorprendenti, con colpi di scena pronti a incollare il pubblico davanti alla tv. Guanciale ha ricordato alcuni dei fatti accaduti nel corso della seconda puntata, ma niente a che vedere con quanto accadrà stasera:

Stasera è una puntata da non perdere. I sopravvissuti si troveranno davanti a delle scelte, a un primo dilemma. Quello che accadrà stasera sarà ancora di più rispetto ai colpi di scena di settimana scorsa

le parole dell’attore.

Sopravvissuti, colpi di scena previsti nella puntata di questa sera

Alberto Matano come i milioni di fan di Sopravvissuti si chiede cosa accadrà nei nuovi episodi della serie Rai con Lino Guanciale come protagonista. La barca sulla quale viaggiavano i vari personaggi della fiction infatti nasconde un mistero che sta tenendo sulle spine anche lo stesso conduttore de La vita in diretta. Davanti a Guanciale infatti il giornalista non ha trattenuto la curiosità, chiedendo all’attore di Avezzano di risolvere le sue curiosità: “Ma cosa contiene questa barca? Abbiamo scoperto questa cosa misteriosa”. Lino non si è aperto più di tanto, le risposte arriveranno direttamente nel corso della puntata.

Problemi di salute per Lino Guanciale: saltata un’ospitata

Nelle scorse ore il trascinatore di Sopravvissuti si è ritrovato a fare i conti con qualche problema di salute che ha compromesso la sua partecipazione in una nota trasmissione del piccolo schermo. Lino Guanciale infatti ieri avrebbe dovuto presenziare da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera per una intervista, non rilasciata ovviamente vista la sua assenza. L’attore abruzzese è stato costretto a dare forfait, ma questa sera si è già ripresentato davanti alle telecamere in video collegamento con La vita in diretta di Alberto Matano.