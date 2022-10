Massimiliano Ossini, confessione inaspettata in diretta: “Gli devo tutto”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Ottobre 21, 2022 , in Personaggi Tv

“A lui devo quasi tutto”, la rivelazione inaspettata fatta dal conduttore oggi in diretta

Si è chiusa con una lunga intervista di Sergio Muniz la puntata di Unomattina andata in onda oggi, venerdì 21 ottobre 2022, l’ultima di questa settimana. Intervistato da Massimiliano Ossini, l’attore ha parlato del nuovo musical del quale è protagonista, dal titolo “Mamma mia”. Sullo spettacolo in questione Ossini ha rivelato: “E’ diretto dal grande Massimo Romeo Piparo, che è davvero straordinario”.

Si, è un regista e un produttore straordinario

ha confermato Sergio, dopo il quale ha ripreso la parola Massimiliano svelando che deve un po’ a Piparo la sua carriera in Rai.

“A Massimo Romeo Piparo devo quasi tutto”, la confessione di Massimiliano Ossini a Unomattina

“A lui devo veramente quasi tutto, anche un po’ il mio ingresso qui in Rai” ha quindi detto il conduttore di Unomattina, chiedendo subito dopo alla regia di trasmettere uno spezzone del musical, con Sergio Muniz che gli ha risposto: “Ok va bene, anche perchè io mi vedo poco essendo sempre sul palco”. A tale battuta Massimiliano (che qualche giorno fa ha lanciato un allarme in diretta) ha replicato dicendogli: “Posso dirti che sei bravo”.

Sei davvero bravo, ne farai di strada

ha poi aggiunto scherzosamente Ossini, facendo sorridere l’ospite. Anche a Storie Italiane qualche giorno fa Sergio ha parlato del musical in questione, intervistato dalla padrona di casa del programma, Eleonora Daniele.

Diretta prolungata oggi per il programma condotto da Massimiliano Ossini: cambio di programmazione su Rai1

La puntata di Unomattina di oggi è stata un po’ più lunga rispetto alle altre, dato che è terminata attorno alle 10.15 anziché alle 9.50, per fare da traino allo speciale TG1 in onda subito dopo, dedicato alla formazione del nuovo Governo. Anche ieri la formazione del Governo ha causato qualche cambiamento al palinsesto del primo canale della Rai, facendo saltare La vita in diretta.