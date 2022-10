Mattino 5, Enrica Bonaccorti dopo l’incidente confessa: “Dolore forte”

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 3, 2022 , in Personaggi Tv

Enrica Bonaccorti rompe il silenzio dopo il brutto incidente: “Ho provato un dolore fortissimo”

Oggi Federica Panicucci ha iniziato la seconda parte di Mattino Cinque intervistando la popolare opinionista e conduttrice, la quale ha annunciato giorni fa su instagram di aver avuto un brutto incidente. In questa occasione ha anche allegato una foto in cui ha mostrato l’occhio nero. Ovviamente la presentatrice del rotocalco mattutino non ha nascosto che un po’ tutti si sono spaventati: “L’immagine che abbiamo visto tutti ci ha un po’ spaventati…” E l’ospite ha subito dichiarato che per fortuna il peggio è passato, ma purtroppo se l’è vista davvero brutta:

“Sono caduta con la testa…Sono rovinata per terra…Ho provato un dolore forte…Ho urlato come se fossi una partoriente…”

Mattino Cinque, l’ospite confessa in diretta: “Ho qualche ecchimosi in faccia”

Enrica Bonaccorti, sempre parlando a tu per tu con Federica Panicucci, ha poi rivelato che a causa di questo incidente ha riportato qualche ecchimosi in faccia e si è rotta la spalla, anche se non ha nascosto che sarebbe potuta andare molto peggio:

“Potevo rompermi il naso, rompermi tutti i denti…Ho qualche ecchimosi in faccia che per fortuna sta andando via…Ho un tutore alla spalla…”

Successivamente l’opinionista, che giorni fa ha spaventato tutti, ha poi svelato alla conduttrice di star prendendo delle medicine che allietano il suo dolore: “Dopodomani rivedrò il dottore, ho anche otto chiodi ed una placca di alluminio nella spalla…”

Dramma dell’ospite, che svela: “Ho perso il mio compagno, vivo un momento difficile”

Federica Panicucci, che nella puntata di oggi di Mattino Cinque ha ripreso un’ospite in diretta, ha poi fatto presente ad Enrica Bonaccorti che nell’intervista rilasciata ieri al Corriere della sera è rimasta davvero colpita quando ha detto di essere sola: “Mi ha colpito questo passaggio in cui hai detto di sentirti sola perchè hai perso il tuo compagno…” E l’ospite del programma mattutino di Canale 5 non ha nascosto di star vivendo un periodo decisamente particolare:

“E’ difficile…Era una persona meravigliosa…Una persona buona, elegante e gentile…Mi sento sola e non mi sento più protetta…”

Tuttavia quest’ultima non ha nascosto tutta la sua commozione per il tanto affetto ricevuto dai suoi numerosissimi fan nel momento in cui ha annunciato sui social di aver avuto questo brutto incidente.