Milly Carlucci, silenzio rotto: “Nemiche con Maria De Filippi? Ecco la verità”

Maria De Filippi, continua la sfida con Ballando e Il cantante mascherato: rivelazione della conduttrice

Ogni sabato sera va in onda la sfida tra due colossi di Rai1 e Canale5 Ballando con le stelle e Tu si que vales ma in primavera la sfida tre le due ottime conduttrici continuerà anche tra Il cantante mascherato ed Amici. Ed adesso a rompere il silenzio sull’eterna rivalità con la moglie di Maurizio Costanzo ci ha pensato Milly Carlucci in una lunga intervista concessa a SuperGuidaTv in cui ha rivelato:

“Il sabato spesso ci sono i programmi di Maria che sono fortissimi. Ma la concorrenza agguerrita aiuta a non sedersi sugli allori ed è un grande stimolo a migliorarsi. Anche perché stimo molto Maria. Ci dipingono come nemiche, ma non è vero. Chissà che un giorno si possa fare qualcosa insieme.”

Milly Carlucci replica a Marta Flavi: “Ecco perché non l’ho accontentata”

La prima coppia eliminata da Ballando con le stelle sabato scorso è stata quella formata da Marta Flavi e Simone Arena. La conduttrice 71enne di recente si è detta offesa da Guillermo Mariotto mentre in una passata intervista aveva rivelato che alla conduttrice dello show aveva fatto un esplicita richiesta, un maestro di danza della sua età. Tale richiesta, però, non è stata accolta visto che il suo ballerino di anni ne ha solo 31. La Carlucci, durante l’intervista, ha spiegato il motivo di tale scelta:

“I ballerini agè hanno smesso da tempo. E Marta è una ragazzina di fisico e di spirito. E non è certo la più matura del cast. Sono certa che al ripescaggio lei e Simone Arena daranno battaglia.”

Ballando con le stelle, la conduttrice chiarisce: “Addio di Selvaggia? Mai messa in discussione!”

Nei mesi scorsi si è vociferato di un possibile addio di Selvaggia Lucarelli al suo ruolo di giurata ed anche su questo Milly Carlucci è stata chiara:

“Non è mai stata in discussione, dopo qualche anno può capitare qualche momento in cui si rende necessario parlarsi e confermarsi che ci si stima e ci si vuole bene. Questo avviene nel lavoro, come nell’amicizia e nei rapporti in genere.”

Mentre gli scontri, le critiche e le polemiche che tanto animano il suo show la conduttrice li ha definiti innocenti e divertenti aggiungendo che quando si è trasceso, come nel caso di Iva Zanicchi nei confronti proprio della Lucarelli, la prima ha subito chiesto scusa e la seconda, accettandole, ha chiuso immediatamente il discorso.