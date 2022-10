Mina Settembre 2, retroscena inaspettato di Serena Rossi: “Con lei ci odiamo”

Serena Rossi lancia lo spoiler sulla serie tv di Rai1: “Io e Christiane Filangieri ci odiamo”

È andata in onda ieri sera la prima puntata della seconda stagione di Mina Settembre. Tanti i colpi di scena e i temi toccati dall’amata fiction di Rai1 che ha visto ancora una volta al centro dell’attenzione i sentimenti: quelli della protagonista per il marito Claudio e per la migliore amica Irene. Se con il personaggio interpretato da Giorgio Pasotti è tornato l’idillio, con l’amica d’infanzia le cose sono andate diversamente. A quanto pare infatti perdonare Irene per Mina sarà molto più complicato e al momento tra le due è guerra fredda. Ad anticipare quale sarà il rapporto tra l’assistente sociale e l’avvocatessa nelle nuove puntate della serie tv di Rai1 è stata proprio l’attrice partenopea che su Instagram Stories ha mostrato il dietro le quinte della serie e ripreso Christiane Filangieri, spostando poi subito l’obiettivo commentando:

“A no, noi ci odiamo… Ciao”.

Mina Settembre 2 anticipazioni: cosa succederà tra la protagonista e Irene

Insomma, recuperare il rapporto con l’amica d’infanzia sarà molto difficile per Serena Rossi. La relazione con il padre e le bugie sulla paternità di Gianluca, continueranno a dividere le due donne che saranno ferme sulle loro posizioni. Irene sarà sempre più convinta di aver fatto la scelta giusta, mentre Mina deciderà di farsi aiutare dalla sua psicologa per superare il trauma e riuscire a perdonare l’amica. Nella prossima puntata del 9 ottobre (qui tutte le anticipazioni) l’assistente sociale farà un piccolo passo verso Irene, deciderà di andare con Titti a consolarla, dopo la separazione dal marito. L’incontro sancirà la pace, oppure finirà per dar spazio di nuovo al risentimento?

Serena Rossi rapita da Giorgio Pasotti: “Hai conquistato tanti punti”

Oltre al rapporto con Irene a tenere banco in Mina Settembre 2 sarà anche il legame con il marito Claudio che continuerà ad avere come rivale Domenico. In più il bel ginecologo subirà il fascino della psicologa interpretata da Antonia Liskova. Nel suo ultimo post su Instagram l’attore di Bergamo ha raccontato che il suo personaggio cambierà e dopo l’attentato subito per lui muterà la scala dei valori. “Si dedicherà di più agli affetti” ha sottolineato, dichiarando poi:

“Toccherà il tema importante delle seconde possibilità. Oggi molte coppie si lasciano per motivi futili e mandano a monte relazioni lunghe”.

Parole a braccio quelle dell’attore che hanno toccato l’attrice partenopea che ha commentato: “Hai conquistato tanti punti con questo discorso”. L’amore ritrovato tra i due protagonisti della serie di Rai riuscirà a superare le tempeste sentimentali in arrivo? Per scoprirlo non resta che seguire la nuova puntata della fiction domenica prossima, a partire dalle 21.25, su Rai1.