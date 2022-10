Montalbano, c’è uno spoiler sul gran finale: Luca Zingaretti tornerà?

Luca Zingaretti torna a vestire i panni de Il commissario Montalbano? Anticipazioni sulle nuove puntate

Questa sera, mercoledì 19 ottobre, andrà in ona una nuova replica in versione restaurata in 4k di Montalbano in prima serata su Rai1. Anche questo ciclo di repliche del popolare commissario nato dai romanzi di Andrea Camilleri sta avendo un ottimo successo negli ascolti e dunque ritorna a farsi di nuovo l’eterna domanda se la fiction tornerà in onda con delle puntate inedite. A questa domanda tra le pagine di DiPiùTv ha risposto Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, con un importante spoiler:

“Vogliamo chiudere idealmente il progetto Montalbano con l’ultimo romanzo di Camilleri.”

E poi ancora aggiunto: “Non possiamo permettere che una serie come Il commissario Montalbano si concluda in questa maniera.” Insomma una dichiarazione d’intenti che non lascia spazio a dubbi.

Il commissario Montalbano, retroscena sull’attore romano: “Sarà contento di girare il finale”

Le dichiarazioni di intenti della direttrice di Rai Fiction, però, contrastano con la posizione da sempre espressa da Luca Zingaretti sul futuro della fiction. L’attore romano, infatti, dopo aver girato ed interpretato l’ultimo episodio andato in onda dal titolo Il metodo Catalanotti, ha ammesso la sua volontà di non tornare a vestire i panni del celebre commissario, confessando che dopo la morte di Camilleri, Sironi e Ricceri e di altri attori del cast, non avrebbe molto senso andare avanti. Adesso però sempre il settimanale DiPiùTv svela un retroscena sull’attore romano:

“Zingaretti nonostante dubbi ed altri impegni, nel cuore ha il commissario di Vigata, quel set che per vent’anni è stato la sua casa, la sua vita. Anche lui alla fine sarà contento di girare il gran finale.”

Se a ciò si aggiunge che il finale dell’ultima puntata, con il commissario che ha lasciato la storica fidanzata Livia con una telefonata per correre dalla giovane capo della scientifica Antonia, ha lasciato l’amaro in bocca a molti telespettatori la continuazione sembra quasi d’obbligo.

Montalbano in onda questa sera: anticipazioni trama dell’episodio Tocco d’artista

Questa sera andrà in onda un’altra replica delle passate puntata della fiction di Rai1 dal titolo Tocco d’artista, dalle anticipazioni sulla trama si scopre che la trama ruota attorno al suicidio dell’orafo Alberto La Russa ma il commissario si accorgerà che il suicidio non è nello stile di vita della vittima e che quindi c’è dell’altro sotto, alle indagini poi collaborerà anche il suo vice Mimì Augello. La storica fiction si scontra con Emigratis di Pio e Amedeo su Canale5 ai quali di recente Luca Zingaretti ha lanciato una frecciata.