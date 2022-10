Oroscopo di oggi e domani, 8-9 ottobre: le previsioni di Paolo Fox

Scritto da Denis Bocca , il Ottobre 8, 2022 , in Oroscopo

Paolo Fox, cosa dicono le stelle? Situazioni ingestibili per i Gemelli

L’astrologo per eccellenza, nel suo Stellare, cosa racconta per i primi quattro segni dello zodiaco? Scopriamolo con le previsioni di oggi e domani:

ARIETE: Venere opposta, quindi amore difficile, e infatti c’è nervosismo nell’aria. Domani ci sarà qualche speranza in più per l’amore. Si sentono pronti per un nuovo lavoro.

TORO: c’è da superare un piccolo conflitto. Devono giocare le loro carte vincenti. Domani atteggiamento drastico in amore. Meglio staccare la spina per un po’.

GEMELLI: le situazioni ingestibili sono da evitare. La riuscita finale di un progetto non va compromessa. Domani qualche vantaggio in più ci sarà. Fase di attesa per il lavoro.

CANCRO: Luna favorevole per quel che riguarda l’amore. Non è facile trovare spunti. Domani coppie in crisi. Le difficoltà professionali non vanno ingigantite.

Le previsioni degli altri segni: buona energia professionale per la Vergine

L’amore e il lavoro come saranno secondo l’oroscopo dell’8 e 9 ottobre? Vediamo subito come vivranno i successivi quattro segni dello zodiaco per il fine settimana:

LEONE: riprendere le fila di un discorso è possibile. Belle idee sul lavoro. Domani buone stelle spingono i nuovi rapporti sentimentali. Devono innovarsi sul piano professionale.

VERGINE: Luna opposta, poi andrà sempre meglio. Non devono mettersi contro le altre persone. Domani con queste stelle sarà più facile parlare d’amore. Buona energia sul piano professionale.

BILANCIA: sensazioni particolari tutte da vivere. Devono fare delle scelte importanti. Domani potrebbero guardarsi attorno. Tutto procede a rilento, però.

SCORPIONE: situazioni che si rivelano favorevoli. Buone nuove sul fronte del lavoro. Domani buona posizione di Venere tutta da sfruttare. Meglio evitare spese troppo imponenti.

Oroscopo dell’8 e 9 ottobre: Luna dissonante per il segno del Sagittario

Infine Paolo Fox cosa ha detto dell’oroscopo degli altri segni zodiacali? Scopriamolo subito:

SAGITTARIO: Luna dissonante e serata sottotono. Domani periodo buono per i sentimenti. Si sentono un po’ troppo agitati.

CAPRICORNO: disponibili per l’amore al cento per cento. Meglio non fare le ore piccole, però. Domani qualche piccola discussione di troppo. Meglio recuperare un po’ di tranquillità.

ACQUARIO: buona capacità di parola. Si sentono molto fiacchi. Domani potranno avere dei chiarimenti. Periodo di recupero lavorativo.

PESCI: avvicinarsi a una persona in particolare è possibile. Grande recupero psicofisico. Domani ottima situazione astrologica. Ci sarà qualche contatto in più.