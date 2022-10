Paola Ferrari, dolore prima di Domenica Dribbling: “Mi ha toccato molto”

Al via Domenica Dribbling su Rai2: la conduttrice rivela i suoi dubbi

Ci siamo, tutto è pronto per il debutto del nuovo programma calcistico che però, per creare qualcosa di innovativo e catturare ancora di più i telespettatori, parlerà anche di altro. Al timone della trasmissione ci sarà Paola Ferrari che si è raccontata in una lunga intervista sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui la conduttrice sportiva non ha nascosto di avere avuto alcuni dubbi prima di accettare l’incarico in questo nuovo progetto. E alla fine se ha accettato è perché al suo fianco troverà Adriano Panatta verso il quale c’è grande stima. Sui dubbi la Ferrari non nasconde di non aver digerito facilmente l’aver dovuto lasciare la Nazionale dopo la bella avventura degli Europei 2021.

“Mi ha molto toccato. Non volevo farlo perché speravo di terminare la mia carriera in Rai con l’Italia. Invece non mi è stato permesso e per questo ho anche pensato di fermarmi”

conclude.

Paola Ferrari presenta il nuovo programma: “Cercheremo di fare qualcosa di diverso”

Dopo aver detto la sua sulla separazione Totti-Blasi la conduttrice sportiva racconta come sarà Domenica Dribbling in onda da oggi. L’idea di base è quella di fare un grande programma sportivo che racconti sia gli eventi della domenica sia quello che è accaduto durante la settimana. Non mancherà il racconto di emozioni, passioni e le storie più curiose. “Mantenendo un’ossatura giornalistica e di grande professionalità cercheremo di fare qualcosa di diverso” spiega la Ferrari “con un linguaggio e un’anima differenti dai classici programmi sportivi”.

Come sarà Domenica Dribbling: tutti i volti della trasmissione

Infine Paola Ferrari ha presentato i suoi colleghi d’avventura. Dalle 16:00 ci sarà una prima parte del programma che verrà dedicata alla salute e a storie di sport. Invece dalle 17:00 alle 18:00 ci sarà la parte condotta dalla Ferrari insieme ad Adriano Panatta. E ancora, ci sarà anche Gianfranco Teotino per la parte più tecnica, sempre sul calcio, ma Paola e Panatta spazieranno con collegamenti e diversi argomenti. Non mancheranno, infine, diversi ospiti. Intanto la conduttrice ammette che proprio la presenza di Panatta è stata fondamentale per convincerla a buttarsi in questo nuovo progetto.

“L’idea di lavorare con lui mi intriga molto”

ha spiegato.