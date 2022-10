Patrizia Rossetti ci va giù duro con Cristina Quaranta: “Vaffanc**o!”

Cristina Quaranta punta il dito contro la concorrente: “Non devi giudicarmi”

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata assolutamente pregna di liti. E tra coloro che hanno avuto un acceso faccia a faccia in diretta ci sono Patrizia Rossetti e la coinquilina dai capelli biondi. Difatti la Rossetti ha giudicato negativamente alcuni atteggiamenti tenuti da quest’ultima nei confronti di Amaurys Perez in una particolare occasione, che sarebbe sicuramente peggio del tanto contestato massaggio di Nikita a Luca Salatino: “Quella scena lì forse potrebbe essere molto più offensiva del massaggio a Luca…” Un giudizio che poco ha gradito la Quaranta, visto che l’ha affrontata durante uno stacco pubblicitario chiedendole fuori dai denti di non permettersi mai più di giudicarla (il tutto è stato mostrato oggi nella puntata del daytime): “Tu non puoi giudicare perchè non c’eri…”

Patrizia Rossetti va su tutte le furie con la coinquilina vip: “Vai a quel paese!”

Nella puntata del daytime di oggi è poi stato mostrato un confessionale di Cristina Quaranta, la quale ha dichiarato di aver perso letteralmente la pazienza nei confronti dell’altra coinquilina della casa del Grande Fratello Vip dopo l’ennesima accusa mossa nei suoi confronti:

“Io sono una che accumula tanto, però poi ad un certo punto anch’io sbotto…”

Una volta finito il confessionale è stato mostrato il proseguo di questo litigio davvero acceso, tanto che ad un certo punto la Rossetti, sulla quale Charlie Gnocchi ha fatto una battuta choc, è esplosa mandandola ‘allegramente’ a quel paese: “Vaffanc**o Cristina! Va bene? Nominami pure…”

Grande Fratello Vip, la concorrente si scaglia contro Cristina Quaranta: “Spesso salta al collo”

In confessionale Patrizia Rossetti non ha nascosto il fatto di aver notato spesso e volentieri che la coinquilina della casa più spiata dagli italiani se punta nel vivo spesso e volentieri perde le staffe: “La Cristina molto spesso salta al collo…Era arrabbiata, e posso capirla sicuramente…” E’ stato poi mostrato il confessionale della Quaranta, che non ha certo speso parole al miele per la sua compagna d’avventura: “Lei vorrebbe essere considerata…Deve sempre dimostrare…Mi spiace, però il troppo stroppia…” Si segnala inoltre che anche in queste ultime ore hanno discusso furiosamente riuscendo alla fine a chiarirsi.