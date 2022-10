Samuel Peron e Selvaggia Lucarelli: scontro mai visto a Ballando con le stelle

Ballando con le stelle, lite tra il ballerino e la giurata: mai accaduto prima

In tante edizioni dello show di Milly Carlucci gli scontri ed i battibecchi tra giuria e concorrenti non sono mai mancati raramente, invece, ci sono stati scontri tra i giurati ed i ballerini professionisti. Ed è quest’ultimo il caso di quello che è successo questa sera, sabato 8 ottobre. Infatti c’è stata una dura lite tra Samuel Peron e Selvaggia Lucarelli. Nel dettaglio, quest’ultima ha stroncato l’esibizione del ballerino in coppia con Iva Zanicchi dicendo che il ballo non è visto per niente, a questo punto Peron ha replicato: “Visto che di ballo non ne capisci amore mio bello” Subito la giurata lo ha bloccato: “Amore mio bello a tua sorella, non abbiamo questo livello di confidenza.”

Selvaggia Lucarelli vota 0 l’esibizione di Iva Zanicchi nello show di Rai1

Dopo il battibecco e le tensioni tra la giurata e Samuel Peron al momento delle votazione la prima ha dato un sonoro zero all’esibizione. Pronta però è stata la reazione della cantante che prima ha mandato tutti a quel pese ridendo poi è stata un fiume in piena di battute e doppi sensi ed infine ha concluso, sempre con il sorriso sulle labbra:

“Da te non mi aspettavo altro che questo, ma me la pagherai!”

La Zanicchi alla fine ha lasciato lo studio tra gli applausi scroscianti del pubblico nonostante i commenti sprezzanti ed i bassi voti della giuria, che poco prima aveva fatto perdere le staffe a Giampiero Mughini.

Samuel Peron non trattiene le lacrime dal ridere a Ballando: “Tutte le prove così”

Iva Zanicchi è nota per la schiettezza e per il fatto che non si trattiene nel dire quello che pensa. Il suo carattere così estroverso e solare viene fuori anche nello show di Milly Carlucci tanto che il ballerino ha svelato con le lacrime agli occhi dalle risate: “Tutte le lezioni le facciamo così.”