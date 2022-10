Serena Bortone, apertura anomala di Oggi è un altro giorno: “Siamo posseduti”

Oggi è un altro giorno, inizio di puntata particolare per la conduttrice: “Siamo posseduti”

La puntata di oggi, mercoledì 12 ottobre, del talk di Rai1 si è aperta in modo anomalo e divertente ovvero a suon di ballo. Serena Bortone infatti nel presentare i suoi affetti stabili Laura Freddi, Massimo Cannoletta, Jessica Morlacchi, Memo Remigi, Antonio Mezzancella e Romina Carrisi ha subito premesso:

“Siamo posseduti da questo universo Ballando centrico”

Ed in effetti tra gli ospiti di oggi dall’universo dello show di Milly Carlucci sono intervenuti Giampiero Mughini e la sua maestra Veera Kinnunen e Guillermo Mariotto, rispettivamente coppia in gara e giudice del programma, ma nei giorni scorsi sono stati ospiti anche Lucrezia Lando e Dario Cassini oltre che Samuel Peron he ormai è a tutti gli effetti un ‘affetto stabile’.

Serena Bortone commette una gaffe con un ospite: “Non facciamo nomi e cognomi”

Dopo l’inizio a passi di danza, la conduttrice di Oggi è un altro giorno ha fatto accomodare i primi ospiti, ovvero Giampiero Mughini e Veera Kinnunen. Lo scrittore, dopo aver rivelato di essersi chiarito con Mariotto, ha raccontato aneddoti e retroscena sulla sua carriera e proprio un suo racconto ha dato il via ad un divertente botta e risposta con la conduttrice che si è concluso con un piccola gaffe. Nel dettaglio, Mughini ha raccontato che in passato un giornalista di Repubblica scrisse un articolo molto pesante ed offensivo nei suoi confronti definendolo “Misirizzi”. La Bortone, tuttavia, non capendo bene ha commesso una gaffe chiedendogli di non fare nomi e cognomi. “Non facciamo nomi, misirizzi non è ne un nome ne un cognome, io mi so governare.” ha risposto lo scrittore. In effetti, il termine Misirizzi, che descrive un giocattolo, in senso figurato si usa per indicare una persona che ostenta superiorità dunque non era il cognome di un presunto giornalista.

Serena Bortone scombussolata dai suoi ospiti: “Non vi perdete la Freddi rock”

Rimanendo in tema Ballando con le stelle nel talk di Rai1 lo showgirl Laura Freddi si è scatenata con il ballo tanto che la stessa Serena Bortone ha ammesso: “Non vi perdete la Freddi in versione rock.” Assente oggi, invece, era Samuel Peron che ormai è prossimo a diventare papà.